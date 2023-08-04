是他擋中捷藍線嗎？盧秀燕：蘇前院長已卸任別打擾他

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中捷藍線爭議再起，不僅地方藍綠互打、中央急滅火，蘇貞昌昨天也在臉書PO文，指「昨天又有謠言，說我擔任院長時卡台中捷運藍線。我先說結論：國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎」。蘇貞昌說，該案於賴清德院長任內核定可行性研究，原本經費981.49億元，後來變更路線與站點引起圖利質疑，總經費還暴增到1615.14億元。中央為全民看緊荷包，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨擋前瞻，「實在令人疑惑」。
盧秀燕今（4）日出席中科園區西南向聯外道路工程通車祈福典禮，媒體問及賴士葆指蘇貞昌擋中捷的說法是否屬實？盧秀燕回答「這兩天紛紛擾擾，蘇院長已卸任，我們就讓他好好過他的卸任生活，不要在這個問題上打擾他」。接著說：「很重要的是，往前看，不要往後看！我們只是爭取現在的主政機關盡快給我們核定及補助，讓這件事情單純化。」
今年國慶焰火將在台中舉行，原本預定在梧棲漁港施放，近日傳出為避開漁港周邊的石化產業，國慶籌備委員會將更改地點，盧秀燕強調「施放地點在台中什麼地方，我們沒有意見，只要在台中放就可以了！」
她表示主辦單位雖是台中市政府與內政部，但國慶籌備委員會焰火處放了幾十年的焰火，知道什麼地方安全、適宜觀賞，「他們有經驗，所以我們尊重中央的決定，只要在台中施放，我們都歡迎」。距離10月10日放焰火只剩2個月，盧秀燕表示到時候可能有1、20萬人潮湧入台中，台中市政府正積極籌資及進行相關準備工作，希望中央早日定案，確定焰火施放地點。