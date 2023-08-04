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是他擋中捷藍線嗎？盧秀燕：蘇前院長已卸任別打擾他

▲盧秀燕不正面回應蘇貞昌是否擋中捷藍線，僅強調「讓他好好過卸任生活，不要在這個問題上打擾他。」（圖／台中市政府提供，2023.08.04）
▲盧秀燕不正面回應蘇貞昌是否擋中捷藍線，僅強調「讓他好好過卸任生活，不要在這個問題上打擾他。」（圖／台中市政府提供，2023.08.04）

記者顏幸如／台中報導

前瞻補助爭議讓計劃延宕多年的中捷藍線再度成為話題，日前立委賴士葆爆料，指台中市長盧秀燕曾親自對他說，中捷藍線案子卡在當時的行政院長蘇貞昌辦公室。媒體今向盧秀燕求證此事，她僅回「往前看，不要往後看」、「蘇院長已卸任，我們就讓他好好過卸任生活，不要在這個問題上打擾他。」

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中捷藍線核定過程再爆爭議，國民黨立委賴士葆1日在政論節目《少康戰情室》指出，盧秀燕親口跟他講，台中捷運藍線因路線修改重新上報中央，卻被前行政院長蘇貞昌壓著，「交通部核准通過了，就擺在院長辦公室」。為了讓藍線案子盡快通過，盧秀燕還曾拜託他「有沒有辦法跟蘇貞昌說，這條線放一下？」卻拖到現在一直沒有核定。

中捷藍線爭議再起，不僅地方藍綠互打、中央急滅火，蘇貞昌昨天也在臉書PO文，指「昨天又有謠言，說我擔任院長時卡台中捷運藍線。我先說結論：國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎」。蘇貞昌說，該案於賴清德院長任內核定可行性研究，原本經費981.49億元，後來變更路線與站點引起圖利質疑，總經費還暴增到1615.14億元。中央為全民看緊荷包，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨擋前瞻，「實在令人疑惑」。

▲台中市中科園區西南向聯外道路工程通車典禮，地方藍綠政治人物全出席。（圖／台中市政府提供，2023.08.04）
▲台中市中科園區西南向聯外道路工程通車典禮，地方藍綠政治人物全出席。（圖／台中市政府提供，2023.08.04）
盧秀燕今（4）日出席中科園區西南向聯外道路工程通車祈福典禮，媒體問及賴士葆指蘇貞昌擋中捷的說法是否屬實？盧秀燕回答「這兩天紛紛擾擾，蘇院長已卸任，我們就讓他好好過他的卸任生活，不要在這個問題上打擾他」。接著說：「很重要的是，往前看，不要往後看！我們只是爭取現在的主政機關盡快給我們核定及補助，讓這件事情單純化。」

今年國慶焰火將在台中舉行，原本預定在梧棲漁港施放，近日傳出為避開漁港周邊的石化產業，國慶籌備委員會將更改地點，盧秀燕強調「施放地點在台中什麼地方，我們沒有意見，只要在台中放就可以了！」

她表示主辦單位雖是台中市政府與內政部，但國慶籌備委員會焰火處放了幾十年的焰火，知道什麼地方安全、適宜觀賞，「他們有經驗，所以我們尊重中央的決定，只要在台中施放，我們都歡迎」。距離10月10日放焰火只剩2個月，盧秀燕表示到時候可能有1、20萬人潮湧入台中，台中市政府正積極籌資及進行相關準備工作，希望中央早日定案，確定焰火施放地點。

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