快訊／搜索時孟耿如也在家！黃子佼辯「合意」性交 35萬交保
知名主持人黃子佼被爆多年前涉嫌對少女性騷擾、拍裸照，檢方收到不只一位民眾告發黃子佼涉犯強制猥褻等罪，台北地檢署簽分「他字案」後，檢察官今（4）日指揮北市婦幼隊前往黃子佼住處、工作室等地，並給他傳票，命他下午3點半到案說明。據了解，黃子佼否認性侵指控，辯稱與被害人合意性交，經過將近1個半小時偵訊，檢察官依《妨害性自主》罪，下午5點35分諭令35萬元交保、限制出境出海。
記者潘千詩／台北報導
據了解，警方從上午就前往黃子佼位於中山區的住處、大安區的工作室及直播間搜索，搜索時老婆孟耿如也在家，警方比照NONO模式查扣黃子佼手機、電腦等3C產品。下午3點50分，黃子佼在警方陪同下抵達北檢。
黃子佼身穿深藍色上衣，戴著黑色口罩及帽子遮臉，但仍遮不住他的落腮鬍。黃子佼進入地檢署時，記者詢問「你要道歉嗎？你要面對嗎？」等問題，黃子佼均不做回應。
全案起因，6月19日凌晨，一名女網友在臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」發文指出，她10多年前、17歲時，遭演藝圈某前輩在車上強吻，另在台中某飯店房間內遭拍上半身裸照，該前輩說，是要辦藝術展而拍攝。沒想到，當天上午，黃子佼上傳3段直播影片，自曝自己就是那位前輩，還將MeToo變成YouToo，大爆演藝圈其他不為人知的秘辛。
據了解，北檢發動搜索要偵辦的案情，並非目前曝光的案件，而是另有一名被害女子提告指控，黃子佼10多年前透過網路邀她到工作室，最後遭性侵得逞；但黃子佼否認性侵，辯稱當天拍攝藝術照，有性愛需求，才跟女子在合意下發生關係。
※【NOWnews 今日新聞
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