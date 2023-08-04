需仲介辦理資深移工轉型？勞動部籲可直接申請　有專人服務

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勞動部進一步指出，直接聘僱聘中心自112年1月起開辦雇主境內聘僱中階外國人的服務，包含雇主申請聘僱中階技術工作外國人諮詢、申請案件之收件代轉等，並無限定業別，且透過直接聘僱中心申請，除專人追蹤案件申辦進度，並會通知雇主許可核發情形外，後續亦會透過簡訊及電話方式，主動提醒雇主聘僱外國人管理應注意事項（包含健康檢查時間、換發居留證、聘僱許可屆滿展延、外國人行蹤不明通報提醒等），讓雇主不會忘記後續應辦理事項，最重要的是申請無需費用，僅需負擔向勞動部申請許可的行政規費，更能節省成本。
如果雇主仍想委託仲介公司辦理的話，勞動部提醒，要注意是否為勞動部許可之仲介公司，且需與雇主簽署委任契約，此外，向雇主收取登記費及介紹費，合計不得超過雇主與外國人於勞動契約約定的第1個月薪資金額。另外，仲介公司在有服務事實下，才能向雇主收取每年2千元服務費，3年共可收取6千元，且收取上開費用時，應掣給收據。如仲介公司有收取標準以外費用或未給予收據，可保留相關事證向勞動部、地方政府或撥1955提出檢舉。
勞動部表示，辦理中階技術人力工作者方式多元，雇主可依自身需求選擇，如想瞭解更多中階技術工作者申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」，如要透過勞動部直接聘僱中心申請，可上「直接聘僱中心專頁」，或撥打（02）6613-0811，由專人為您服務。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結：
https://youtube.com/live/rgVawQ9Oxy8?feature=share，歡迎大家準備收看。