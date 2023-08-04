美食展／飯店優惠券超值攻略！兩人1400元住商旅、5.5折吃港點

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餐券：海霸王「四季料理豐收十人桌菜」餐券每張4800元，為74折優惠；另有買12張送2張優惠，即打至64折。
住宿券：城市商旅推原價1萬4000元的平日雙人宿券，特價1400元，等於下殺1折。憑票券可於平日兩人入住德立莊博愛館市景房、城市商旅駁二館市景豪華房、Hotel PAPAWHALE美麗島館豪華雙人房。另外，若是持兩張住宿券，則可於平日兩人入住城市商旅真愛館最招牌的海景城市客房，含兩客早餐。
📍晶華酒店
餐券：栢麗廳自助餐有各式組合，包含下午茶、午晚餐等都有雙人、四人等各式套票，其中最大折扣為《栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券》，售價4,199元，還享買10張加贈1張雙人平日午餐招待券，即最低折扣約6.1折。
住宿券：最殺折扣為2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房兩晚僅需9,888元。
📍天成飯店集團
餐券：台北花園大酒店饗聚廚房自助餐則有平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。PRIME ONE牛排館推出平日商業午餐券一套5張5,000元，以每張1,000元，即7.7折享受每客價值1,298元的商業午餐。
天成世貿國際會館翠庭中餐廳於旅展期間推出粵式港點兌換套券，售價每張700元，每張券可任選六款招牌港點，總價值1,160元+10%，等於下殺到5.5折。
住宿券：集結天成飯店集團旗下六館，聯合推出超優惠聯合住宿券最低2.2折起，平日聯合住宿券六館擇一住宿。
📍大倉久和大飯店
餐券：歐風館自助餐廳推出「平假日自助下午茶單人券（750元/張）」、「平日自助午餐單人券（1,100元/張）」，再享同品項餐券買10張送1張優惠。
住宿券：菁英客房住宿券每張4,599元，雙人入住菁英客房一晚，盡享極致舒適的住宿氛圍，更包含歐風館自助式早餐2客，約是2.6折優惠。
📍六福旅遊集團
餐券：「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙，6.2折起優惠。「粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠5.1折，售價4,999元。六福萬怡酒店「敘日全日餐廳平日暢饗券」原價1,518元，特價1,150元，若一次買5張再送1張假日下午茶券，相當於6.7折。
📍圓山大飯店
住宿券：高雄圓山住宿券「平日市景親子客房住宿券」，優惠2.7折，售價3,980元，含2大2小4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯。另有「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，售價3,190元。
📍富士大飯店
與「牛五蔵」聯合推出一泊二食，入住豪華雙人客房、享用價值2,680元的牛五蔵雙人套餐，限量優惠5.5折起。