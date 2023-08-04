肺癌LDCT醫師需檢視400張影像！國健署推AI判讀、診斷　準確率達9成

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LDCT影像輔助程式 減輕負擔、提高正確性低劑量電腦斷層掃描（LDCT）可作為肺癌篩檢工具，幫助民眾早期發現肺癌，早期治療也可獲得更好的預後。不過，國立臺灣大學醫學院張允中教授提到，LDCT為細切影像，以64切電腦斷層而言，判讀時需閱覽近400張影像畫面，對醫師而言其實是相當吃重的工作。
所以，國健署結合國立臺灣大學利用AI開發LDCT影像輔助程式，協助進行複雜的肺結節標註與報告繕打作業。張允中教授表示，開發完成的輔助程式能自動分析結節特性（實心、部分實心、毛玻璃）、所在位置等，也可以篩選AI預測的肺結節直徑大小。
張允中教授指出，其實醫師長時間閱片會感到疲勞，有可能會因此有些疏漏，透過LDCT影像輔助程式可以減輕負擔、提高正確性，同時也能提高醫師判讀的一致性，而目前對肺結節偵測準確度可達85%以上，對於大於6mm的結節，準確度更超過90%。
AI輔助程式食藥署審查中 盼取得醫療器材許可證根據國健署資料顯示，在導入試辦醫院使用時，以滿分5分進行評估，使用滿意度在15位放射線專科醫師當中達到4.5分。LDCT影像輔助程式可以加速醫師診斷、提升效率並減少錯誤，能盡早正確診斷、提供適當治療，此外也能幫助推廣LDCT篩檢於各大醫院使用，對於肺癌防治有其幫助。
吳昭軍署長表示，目前LDCT影像輔助程式正在食藥署審查，期望能盡快通過，並在取得醫療器材許可證以後，多加推廣給各個醫院協助做影像判讀，而現在發展完成的AI輔助程式將免費提供使用，在今（112）年底前導入，還有專業團隊提供使用諮詢，歡迎各醫院主動聯繫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58723
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