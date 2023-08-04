金溥聰頻砲打黨內 張顯耀酸：如果強硬有用最好通通開除
兩岸圓桌論壇協會理事長、前陸委會副主委張顯耀今（4）日公布民調指出，若鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合作，支持度緊逼民進黨總統參選人賴清德，因此張顯耀支持黨主席朱立倫所提的在野大聯盟；張顯耀也批國民黨總統參選人金溥聰對黨內開刀的做法太過強硬，如果真的可行，「最好就通通開除！」
記者余祥／台北報導
兩岸圓桌論壇協會發布2024總統大選民調結果，三腳督情況下，賴清德支持度35.4%、柯文哲33.3%、侯友宜18.0%。若郭台銘獨立參選形成四腳督，賴清德32.4%、民柯文哲25.9%、侯友宜16.2%、郭12.6%。
若郭台銘與柯文哲合作搭擋參選，這份民調顯示，藍白整合對上賴與柯的三組總統參選人對戰，支持度出現重大變化，賴清德的支持度35.6%，郭柯搭配將獲得34.8%的支持度、侯友宜支持度仍排第三名，為17.4%。藍白合極為接近賴清德支持度，差距僅0.8%，有機會擊敗賴清德。
有媒體問到，如何看待侯競辦執行長金溥聰的「攘外必先安內」的操盤策略？張顯耀直言，如果這樣做真的止跌回升的話，那麼請金繼續強硬下去，「最好通通開除」。
張顯耀說，自己從來沒有看到，用黨紀開除黨內同志就會贏得大選的，不管在美國、日本、歐洲、法國、德國的例子，從來沒看到過這種做法。張並大酸金溥聰，如果金這樣做真的可行的話，「那就繼續開除！繼續強硬！選情就會看好！」