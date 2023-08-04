T1／中信特攻續約莫米爾 將延續快速的球風與加壓團隊防守拚連霸
新北中信特攻籃球隊今天(4日)正式宣布與塞爾維亞籍助理教練莫米爾(Momir Ratkovic) 完成續約，新球季將繼續與總教練李逸驊打造更完整的球隊體系，並延續中信特攻獨有的「歐式」團隊球風精神，攜手合作帶領閃電軍團力拚二連霸。
運動中心/綜合報導
莫米爾過去在擔任教練期間，曾幫助塞爾維亞U16以及U17國家隊在U16歐錦賽與U17世錦賽取得銀牌以及銅牌的佳績。超過16年的執教經驗，莫米爾教練在去年來到台灣加入中信特攻後，即協助總教練李逸驊打造「歐式」的團隊球風，也有效的將團隊、智慧與觀念三大元素深植入中信特攻的DNA，並成功整合歐洲籍洋將與本土球員的整體發揮，是特攻拿下總冠軍不可或缺的功臣之一。
今年36歲的莫米爾，去年加入中信特攻後，便極力為隊上年輕陣容打造新黃金世代的堅強戰力，建立屬於中信特攻的團隊球風！莫米爾的執教功力不僅深受球員們的信任，更在今年夏天接收到中華籃協邀請，出任8月份「奧運男籃資格預選賽亞洲區賽事」中華隊的助理教練，期待莫米爾能夠發揮曾幫助塞爾維亞在國際賽的經驗，幫助中華隊能夠在今年國際賽取得好成績。
面對即將到來的新球季，中信特攻將延續去年主打的「歐式」團隊球風，挑戰衛冕總冠軍。對此，助理教練莫米爾表示，「謝謝中信球團對我的肯定，讓我有機會繼續在台灣延續自己的執教生涯。中信特攻擁有很多潛力年輕選手，經過一整個球季的搭配下，我們打造了一個完整的球隊體系，快速的球風與加壓的團隊防守成為我們拿下冠軍的重要關鍵，我們不會因此而感到自滿，期許團隊更加精進，一起邁向二連霸！」