幫習近平出氣？北韓痛批美國對台軍售：挑戰中國將付高昂代價

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孟永林批評，「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立」，稱此舉完全違反美國向中國政府和人民承諾的一個中國原則和三個中美聯合公報精神，是對中國內政的干涉，也是對中國的主權和安全的嚴重侵犯。
北韓外交部為此採取格外強烈的措辭，孟永林稱「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立，這種無恥的雙重性、兩面性是徹底破壞地區局勢穩定的萬分危險的政治軍事挑釁」，同時警告美國亞太地區如朝鮮半島與台灣海峽「都不是美國測試軍事武力的演習場，或是發動戰爭的地方」，強調「若美國膽敢觸碰或傷害中國的核心利益，違反中國在台灣議題設立的紅線，他們將付出最高的代價！」
過去美國受到「台灣關係法」限制，白宮僅能提供防禦性武器給台灣，但在修改相關限制條文後，法條將授權美國行政部門提供「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器奠定法律基礎，其中包含要求承包商優先製造售台軍事項目，不論合約簽訂順序為何、要求美國國防部長每年檢視美方防衛台灣作戰計畫，並依此擬定優先受台售台的軍事平台、科技與裝備名單等
此外，北韓最高領導人金正恩上週也才剛與中、俄軍事訪問團進行接待與對話，並稱會強化與這兩國的外交、國防關係，此時發出官方聲明譴責美國對台軍售案，明顯與像中俄靠齊意味明顯。