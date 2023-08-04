《鄉民大學問》郭子乾化身「柯蚊哲」唱歌被酸！王世堅展現菸酒嗓
模仿天王郭子乾、鄉民女神克萊兒於《NOWnews今日新聞》主持的新節目《鄉民大學問》今（4）日下午進棚首錄，並於晚間七點在NOWnews YouTube頻道盛大首播，首集來賓為謝龍介、王世堅議員、黃暐瀚與大學生們。節目中，郭子乾化身「柯蚊哲」現場演唱兩首歌，豈料卻被王世堅狠酸「歌藝0分」，根本是「音盲」，王世堅現場更展現菸酒嗓，讓全場大讚很有特色，堪稱「中山大同區迪克牛仔」。
記者郭佩蓉/綜合報導
節目《鄉民大學問》針對現下最熱門的話題：總統候選人民調數字、NOWnews的新聞大數據排行榜第一名「謝典林退黨 」、「前鎮漁港81億惹議」並大膽預測總統當選人！政治民生熱門話題，透過脣槍舌戰的分析與大學生直白提問讓節目更具可看性。郭子乾化身「柯蚊哲」以柯P演唱會的話題做為綜藝哏，一開始就開金口模仿柯P的招牌歌曲〈囚鳥〉、〈王妃〉，「柯蚊哲」現場大開支票：「等當選總統會在大巨蛋就職，宣誓完會馬上再開一場演唱會，完全免費不收錢！」
這時一旁的王世堅直接唱衰「柯蚊哲」歌藝0分，堪稱「音盲」，大巨蛋開唱夢想肯定破碎。王世堅接著說：「柯蚊哲唯一破解方法就是請我去拉小提琴伴奏，才有可能救他一馬。」柯蚊哲回嗆說：「既然對自己音感這麼有信心，那現場唱一下讓大家評鑑歌喉？」王世堅現場展現菸酒嗓讓大家稱讚很有特色，堪稱「中山大同區迪克牛仔」。
《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》首集節目祭出流量密碼「柯王配」，柯蚊哲說：「只要王議員對上柯文哲，新聞都是熱搜焦點，這一集絕對大獲好評。」接續總統大選話題，柯蚊哲說：「大家最近都問我會不會當選，郭台銘會不會選，藍白會不會合？在此大膽推論，以賴清德最近民調35%基準，究竟這數字是天花板？還是地板？關鍵點在棄保效應！郭台銘若參選總統，我的當選總統機率是零，賴清德百分之百當選。」更多勁爆的言論和觀點，更多爆笑的政治模仿秀，請一定要鎖定週五晚間7點在NOWnews YouTube頻道播出的《鄉民大學問》。