《忍者龜》爛番茄95％高分！首波影評出爐：年度最佳歡樂電影
全新動畫電影《忍者龜：變種大亂鬥》，製作團隊看了無數名演員，最終才找到理想的「忍者龜4人組」，尼可拉斯坎圖（飾李奧納多）、小夏蒙布朗（飾米開朗基羅）、布雷迪努恩（飾拉斐爾）以及米卡艾比（飾多納太羅），他們的年輕氣息和喜劇天賦讓這個忍者龜陣容與眾不同。本片獲爛番茄95％高分推薦，影評盛讚：「年度最佳歡樂電影首選！」
記者黃雅琪/綜合報導
在傳統動畫電影中，演員會分開錄台詞，因為這樣對話比較容易製作成動畫。導演傑夫洛決定放棄這麼做，讓男孩們一起錄音，導演傑夫洛表示：「對《忍者龜：變種大亂鬥》來說，這是一個突破性的創意時刻。」接下來，他們讓男孩們在錄音室圍成半圈，鼓勵他們脫稿演出、互開玩笑和即興發揮。
這些演員記得配音的過程很好玩，因為他們來到錄音室之前，從未見過面。尼可拉斯坎圖說：「我第一次見到他們所有人是在一起錄音時，能夠一起錄音真的超讚。」米卡艾比說：「我媽問我：『噢，你們真的在工作嗎？因為聽起來好像只是在胡鬧。』」在錄音過程中，4名演員和4個忍者龜兄弟一樣，踏上了畢生難忘的冒險旅程，他們熱情洋溢、互相吐槽，而且不怕吵到鄰居。導演傑夫洛笑說：「我無法告訴你，我們換了多少個錄音室，因為他們實在是太吵了！」