搶攻客家票！侯友宜今回防竹苗　合體鍾東錦、前綠大老林光華

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桃園市議長邱奕勝指出， 台灣需要更加的安定、穩定，過去侯友宜在桃園當過警察局長，表現非常優秀，今天有機會能夠為國家、桃園做更多事，特別要拜託所有鄉親長輩全力支持侯友宜，以及在地方服務多年的邱若華。
隨後侯友宜與桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清共同出席世界客家博覽會開幕記者會。侯友宜表示，新北市客家人口數有67萬，為全國第二多，這些年致力於推動客家文化，不僅在客家語言的教育復興，也建立許多「哈客館」傳承客家傳統習俗，而之後更要建構一個「客家街廓」，讓客家生活飲食能夠做到最好的保存與推廣。
「亻厓係侯友宜」，侯友宜在會中也特別以客家話向大家問好，感謝客家鄉親長期的照顧，未來他會努力讓客家文化走入世界，也讓世界看到客家族群的硬頸精神，用客家人永遠勤勞認真的特質一起加油，讓大家知道「客家人是我們的驕傲」。
下午侯友宜前往新埔義民廟並拜訪義民廟董事長林光華，新竹縣長楊文科、立委林為洲、林思銘、立委參選人徐欣瑩團隊，以及義民財團董事長黃茂實、以及地方仕紳、嘉義同鄉會鄉親均到場陪同參拜。
侯友宜說，大家要顧這片土地、團結台灣所有族群，用客家硬頸精神盡忠報國，參拜時希望義民爺給他力量，在台海兩岸不穩定的時刻，應該要和平穩定現狀，這才是人民要過的生活。
侯友宜表示，這次出訪，日本政界都在問他台海局勢與危機，和平、戰爭要選擇什麼？他認為台灣要做好充分的準備，透過對話、溝通、降低衝突，維持和平穩定的兩岸，並不斷深化台灣的自由與民主，最重要的是大家一起團結向前行。