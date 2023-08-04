你換了沒？Costco聯名卡8/8起賣場僅能刷這張　新舊卡權益一次看

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根據北富銀透露，富邦Costco聯名卡發卡量目前已突破150萬張，而且自7月起每日申辦量亦顯著增加，平均每日申辦件數已達5月的1.5倍，由於8月8日起僅接受富邦Costco聯名卡或現金支付，北富銀也建議還沒換卡的會員，準備好身分證及財力證明及早申辦，就能在開放Costco店內使用後第一時間享受刷卡支付的好康與便利。
不過，以國泰世華銀日前公布舊聯名卡有270萬用卡人來說，看來還有120萬人沒換發富邦的新聯名卡卡，由於只剩下兩個工作天，8月8日起在賣場內消費，刷卡就只能使富邦Costco聯名卡，沒辦新卡的會員舊卡怎麼處理？沒用完的「多利金」怎麼辦？辦新卡來得及嗎？因此，特別整理出Costco新、舊卡權益常見問題，提供好市多會員及新舊卡持卡人參考。
1、今年8月8日之後國泰世華銀舊聯名卡還能用嗎？
舊卡片到8月8日凌晨0時0分起就不能再刷卡，銀行會自動辦理失效，舊卡友也不用剪掉再寄回銀行，亦不用電話通知銀行。但如果拿的是「二合一」聯名卡，仍可暫時當作「會員卡」進賣場，只是不能拿來刷卡消費。
2、國泰世華銀舊聯名卡沒用的「多利金」怎麼辦？如何抵用？
未使用完的「多利金」將轉換為國泰世華銀刷卡金，1元多利金可抵1元刷卡金，可折抵信用卡帳上消費；國泰世華銀亦已於7月下旬以簡訊或推播提醒持卡人停用事宜，還有多利金將轉為刷卡金折抵國泰世華信用卡帳款。
3、沒有辦國泰世華銀行CUBE卡的人怎麼辦用？
刷卡金可折抵其它國泰世華信用卡帳上消費，無涉是否持有CUBE卡。
4、國泰世華銀舊卡友怎麼知道多利金是否已轉為刷卡金？
如持卡人有未使用完的多利金轉換為國泰世華銀行刷卡金，帳單將列示摘要說明及轉換金額，並自動折抵信用卡帳上消費。
5、富邦好市多卡可以當天辦卡、核卡及刷卡嗎？
如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，。
6、8月8日當天只拿到虛擬卡號也可在賣場刷卡消費嗎？
若是Costco電子會員，自8月8日起只要核卡通過，即使還未收到實體卡片，也能在核卡後30天內在Costco App完成快速綁卡，只要打開Costco App的Costco Pay功能，即可自動帶出可綁定卡別，無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付。
7、富邦新聯名卡店內刷卡有什麼優惠？
Costco店內消費2%好多金回饋無上限、Costco線上購物3%好多金回饋無上限，還有Costco自助加油3%回饋，每月加碼上限拉高至過去舊聯名卡的兩倍。店外使用至10月底至精選航空公司、精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋
8、首次辦富邦新聯名卡另有好康可拿嗎？
若是首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡後30天內一般消費累積滿1000元，可享500元好多金回饋；若申辦富邦Costco聯名卡時，也同步申辦代扣繳台灣Costco續期會員年費，於第一次續會費成功時可享500元折抵。
9、富邦新聯名卡「好多金」 跟舊卡國泰世華銀的「多利金」有何不同？
A8：回饋比率不太一樣，但富邦新聯名卡也是1元好多金抵1元現金，而且全年24小時可累計，只是北富銀好多金可在賣場抵用消費只限每年的1月至2月，跟舊卡8月至9月不同。