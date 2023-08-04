快訊／搜索時孟耿如也在家！黃子佼辯「合意」性交　35萬交保

硬被拱去參選很無辜！王世堅替莊瑞雄抱屈「擔任不分區非常出色」

▲台北市議員王世堅（左二）今出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.04）
▲台北市議員王世堅（左二）今出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.04）

記者陳佩君／台北報導

民進黨屏東縣第2選區立委參選人許展維退選後，使地方選情產生變數，黨中央勸進民進黨立委莊瑞雄參選，莊卻無參選意願、數度公開婉拒。對此，昔日同事台北市議員王世堅今（4）日受訪時替莊數度抱屈，直言莊擔任不分區非常優秀，「他排第二名，沒人可以第一名！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王世堅今天出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》錄影，針對屏南選舉議題，王世堅會後接受《NOWnews》訪問時直言，莊瑞雄硬被拱去選屏南實在很無辜！莊已被黨選定擔任不分區，期間也是做得很好、遵循黨決策，「黨交付給莊瑞雄任務，可說是使命必達，擔任4年不分區立委，做得非常出色、善盡不分區立委職責」。

王世堅談到，若以不分區立委成績來看，莊瑞雄絕對在95分以上，「不分區立委成績排名，莊如果排第二名，沒有人敢排第一」。

王世堅強調，屏南有沒有參選人，應是黨部責任、應長期規劃培養人才，怎麼會突然間交付莊瑞雄這項任務，然後又要怪罪他？「把屏南的責任都加諸到莊瑞雄的身上，我覺得這對莊瑞雄、地方都不公平」。

屏南立委參選人選上，除了莊瑞雄，賴清德競選總幹事潘孟安也被點名。王世堅說，人選他不敢講還有誰，若潘孟安願意也是好的人選，但不論如何，莊瑞雄在不分區立委的表現那麼亮眼，按照黨慣例，如果表現好，那就是兩屆不分區立委，因此第二屆不分區應再讓莊瑞雄繼續當，「現在斷掉這條路，等於否定莊瑞雄前4年，這對莊瑞雄不公平」。

《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。


柯文哲不贏台灣會完蛋？王世堅斥獨裁言論宛如習近平、毛澤東

蘇貞昌因前瞻計畫挨批！王世堅：罵最多的就是我　做不好叫他下台

郭台銘去年領92億股利　王世堅酸「與藍議長如同九二共識」　

正面對決！民進黨本周啟動全台政績說明會　高雄陳其邁打頭陣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀