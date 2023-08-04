硬被拱去參選很無辜！王世堅替莊瑞雄抱屈「擔任不分區非常出色」
民進黨屏東縣第2選區立委參選人許展維退選後，使地方選情產生變數，黨中央勸進民進黨立委莊瑞雄參選，莊卻無參選意願、數度公開婉拒。對此，昔日同事台北市議員王世堅今（4）日受訪時替莊數度抱屈，直言莊擔任不分區非常優秀，「他排第二名，沒人可以第一名！」
記者陳佩君／台北報導
王世堅今天出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》錄影，針對屏南選舉議題，王世堅會後接受《NOWnews》訪問時直言，莊瑞雄硬被拱去選屏南實在很無辜！莊已被黨選定擔任不分區，期間也是做得很好、遵循黨決策，「黨交付給莊瑞雄任務，可說是使命必達，擔任4年不分區立委，做得非常出色、善盡不分區立委職責」。
王世堅談到，若以不分區立委成績來看，莊瑞雄絕對在95分以上，「不分區立委成績排名，莊如果排第二名，沒有人敢排第一」。
王世堅強調，屏南有沒有參選人，應是黨部責任、應長期規劃培養人才，怎麼會突然間交付莊瑞雄這項任務，然後又要怪罪他？「把屏南的責任都加諸到莊瑞雄的身上，我覺得這對莊瑞雄、地方都不公平」。
屏南立委參選人選上，除了莊瑞雄，賴清德競選總幹事潘孟安也被點名。王世堅說，人選他不敢講還有誰，若潘孟安願意也是好的人選，但不論如何，莊瑞雄在不分區立委的表現那麼亮眼，按照黨慣例，如果表現好，那就是兩屆不分區立委，因此第二屆不分區應再讓莊瑞雄繼續當，「現在斷掉這條路，等於否定莊瑞雄前4年，這對莊瑞雄不公平」。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。