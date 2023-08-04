沈玉琳狠砸1100萬買全新「賓士大G」！自爆曾被老婆打槍：是渣男
汽車實境節目《地球黃金線》日前獨家突擊「荒謬大師」沈玉琳的交車現場，沈玉琳也當場揭露自己狠砸1100萬元台幣購買的新車Mercedes-Benz G-Class配備，包含消光黑烤漆、夜色套件、22吋黑色鋁圈、Superior Line頂級內裝套件等等。目前名下擁有BMW、Porsche兩台車的沈玉琳，還開玩笑表示，自己是為了節目通告而買車。
記者詹鎰睿/綜合報導
近日，沈玉琳兌現與節目《地球黃金線》的「一年一約」承諾，不但將新車開來錄影現場，並在節目中與主持人蘇宗怡分享用車心得。沈玉琳也透露因為買了新車，才意外發現老婆藏在心中多年的祕密。
雖然戲稱自己是「為了節目通告而買車」，不過，沈玉琳坦承他買第3輛車的原因，就是看見住家有3個車位卻總是空著1個，讓沈玉琳不禁手癢，表示人有一種說不出來的「征服慾」，他進一步透露，其實在入手G 63之前，首選其實是限量的Mercedes-AMG SL 55敞篷車，沈玉琳更使用「絕美」2字來形容這台車款。
沒想到，沈玉琳回家與老婆芽芽討論後，立刻被狠狠打槍，「敞你個頭，開敞篷都是小渣男！」直指沈玉琳是想買敞篷車把妹，不過，沈玉琳開玩笑表示：「她（老婆）不曉得開敞篷是小渣男，開G-Car的是大渣男！」