T1／海神和旅美好手唐維傑正式簽約　這一路他用Kobe的話勉勵自己

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自律與好勝心，不只在球場。學長吳永盛、同屆的林庭謙出國追夢，他用一年的籃球空白，到美國語言學校換取托福成績達標，申請進聖瑪麗瑞肯高中就讀，畢業後終於獲得NCAA D1維吉尼亞軍校全額獎學金。
“Resting at the end, not in the middle.”
從買東西不會說靠比手畫腳，到獲得大學文憑的肯定，「回台灣」的念頭不是沒有。唐維傑說：「我很喜歡Kobe Bryant的一句話，『Resting at the end』， 到終點再休息。我都告訴自己再撐一下，就這樣過了七年。」
面對傷勢，也是如此。當天賦遇到傷來磨，瓊斯骨折、兩度膝傷，一個人進醫院開刀。七賢國中鄭曉嵐教練勉勵他，「越挫越勇，越努力的人越幸運。」
唐維傑說：「籃球就代表我的人生，如果沒有籃球，說不定就沒有去美國的機會，接觸那麼多人、進到職業隊。謝謝自己，這麼困難的路上都還堅持住，未來會用一樣的心態，努力作好每一件事情。」
唐維傑披11號戰袍 官方商城推全系列背號TEE
唐維傑將披上海神隊11號戰袍，選擇11號除了因為哥哥，也是提醒自己莫忘初心，「國中是穿11號。現在加入職業隊新環境，11號背號如同重新開始，提醒自己保持謙遜。」