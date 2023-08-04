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手汗流不停，阻斷手術終結困擾
針對「胸腔交感神經阻斷手術」，馬偕醫院神經外科主治醫師陳旭照指出，此一手術最常用在手汗症治療，也可以用於改善部分交感神經的過度亢奮症狀，屬功能性手術，是短時間完成、不需要住院的門診手術，近期的相關爭議其實在 10 多年前就曾經發生過，不過就經驗來說，此一手術的滿意度其實沒有想像中低。
陳旭照解釋，人會出現手汗，與第二、第三胸椎的交感神經節有關，出現過度嚴重的手汗可能就是這些交感神經過度亢奮的結果，因此採行此一手術進行阻斷，在治療手汗方面，其實是有效的做法，本質上也沒有錯，只是 10% 的患者可能會出現代償性出汗，因此存在其風險，也是相關爭議的來源。
10多年前惹議，政府祭出事前審查
10 多年前發生相關爭議後，陳旭照說，健保署與衛生管理單位要求，若醫師想為患者執行此一手術，患者必須年滿 20 歲以上，其資料也需要在事前送交審查，並附上手術同意書，確認患者已明確知曉此一手術伴隨的風險，待審查通過後，方可執行手術。
此規範上路後，實際執行「胸腔交感神經阻斷手術」的醫師與患者大幅減少，陳旭照提到，過去每年可能有數百、數千起手術個案，但現在可能一年只有兩三個患者採行此一手術。
陳旭照說，相關手術大幅減少，事前審查是一大原因，如果想用自費方式迴避審查，就可能會有觸犯醫師法規範的疑慮，同時也因為此一手術健保給付費用非常低，因此成為不敷成本的手術，台灣幾乎沒有人願意繼續做。
爭議再起，醫師也驚訝
陳旭照坦言，看到相關新聞時，其實覺得滿驚訝的，因為這件事10多年前已經處理過，政府已經把手術改成需要事前審查的形式，所以應該要去看事實是怎麼樣，是醫生沒清楚告知，還是患者知道風險、做了手術後，回頭想想又覺得不能接受了才出來抗議。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：馬偕醫院神經外科主治醫師陳旭照
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 手汗流不停真尷尬！病友喊廢「手汗手術」 神經外科醫揭關鍵真相