蒲亭政敵納瓦尼：將再受審判　刑期可能延長20年

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檢察官請求法院以另外6項刑事罪名將納瓦尼定罪，包括煽動和資助極端主義活動，創立極端主義組織。檢察官請求加處納瓦尼20年刑期。
納瓦尼今天在社群媒體上發布的一條消息中表示，最後實際延長的刑期可能會稍少一些，大約是18年，但是這並不重要，因為他自己還可能遭到涉及恐怖主義的罪名起訴，這可能會導致另一個10年的刑期。
納瓦尼說，「這將是一個很長的刑期。這就是所謂的『史達林主義』」。納瓦尼可以通過支持者和律師在社群媒體上發文。
納瓦尼說，這樣做的目的是威嚇俄羅斯人民，他希望俄羅斯人民不要讓這種情況發生，應認真思考如何好好地反抗他所謂的「克里姆林宮的惡棍和小偷」。
納瓦尼將再受審的罪名與他在俄羅斯領導的運動中扮演的角色有關，他領導的運動在俄羅斯境內已不復存。俄羅斯當局宣稱納瓦尼試圖煽動革命，破壞社會政治局勢的穩定。
納瓦尼目前在莫斯科以東約235公里處的梅列霍沃（Melekhovo）IK-6流放地服刑，他在上個月於服刑中進行的結辯陳詞，解釋了為什麼他將繼續反對俄羅斯當局。
根據納瓦尼助手提供的文本，納瓦尼說：「一個新的、自由的、富裕的國家要誕生，它必須有父母；那些想要它的人。那些期待它的人，那些願意為它的誕生做出犧牲的人。」
納瓦尼在2010年代曾帶領數萬人走上街頭，2021年1月他自德國返回莫斯科後遭到扣押，他在德國接受了西方醫生所稱的蘇聯時代神經毒劑中毒的治療。
克里姆林宮一度指控納瓦尼與中央情報局合作對俄羅斯進行破壞，但否認與納瓦尼先前的人身遭遇有任何相關，也否認迫害納瓦尼。克里姆林宮將納瓦尼描述為破壞分子，並表示他從來就不是政治競爭上的重要對手。
克里姆林宮表示，納瓦尼的案件純粹是法院的法律問題。納瓦尼的支持者將他視為俄羅斯版的曼德拉（Nelson Mandela），總有一天會出獄並治理國家。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120804