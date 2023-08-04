7月份哪一台手機降價最多？ SONY「旗艦新機」一口氣便宜4千以上
根據手機資訊網站《SOGI 手機王》統計，2023 年 7 月全台通訊行手機降價排行 TOP20 中，單機降幅介於 3.8% 到 10.5% 之間，其中 Sony Xperia 1 V 是單月降價幅度最大的機型，256GB 與 512GB 兩個版本都有超過 10% 的降幅，一口氣降價超過4千元以上，如果父親節有構機需求，會是省荷包的選擇。
記者周淑萍/綜合報導
掌握全台實體通路價格走勢資訊的手機資料庫網站《SOGI 手機王》，統計 2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日期間，超過 300 家合作通訊行所刊登的手機價格資訊，並整理出降價排行 TOP20，排名依序為Sony、realme、HTC、Nokia、Motorola、小米（含紅米）、三星、vivo、OPPO；在這之中又以三星 5 款產品進榜最多，其次是小米（含紅米）有 4 款，而 Sony 有 3 款，realme 與 vivo 各有 2 款進榜，至於其餘品牌則是各有 1 款入榜。
Sony 新機價格近期降幅相當明顯，7 月降價最多的手機是旗艦手機 Sony Xperia 1 V 256GB，5月底在台灣正式開賣，7月單月降幅達 10.5％，總降價幅度為 11.3％，共降價4385元，且大容量的 512GB 單月降幅 10.2%，排名第三。
另外，中階防水手機 Sony Xperia 10 V 在6 月才剛推出，7 月出現明顯降價情況，單月降2000元，在降價排行榜上名列第四。7 月降價排行 TOP20 中，有多款新品及熱門產品，除了 Sony 新機，還包括 6 月最新推出的 Motorola razr 40 Ultra 摺疊手機、realme 11 Pro 系列、vivo Y36 5G / Y78 5G 等機型，另外屬於熱門產品的三星 Galaxy S23 旗艦系列、小米與徠卡合作的 Xiaomi 13 都出現在榜內。
《SOGI 手機王》總編輯張利安表示，進入下半年，手機市場上半年機種降價不少，7 月降價 TOP20 有近一半產品來自 5、6 月新品，其中又以 Sony 居多，其次為 realme 和 vivo，這些機型都具有獨特的特色，例如全球首款搭載雙層式架構 CMOS 感光元件的手機 Sony Xperia 1 V、搭載 1 億畫素鏡頭的 HTC U23 pro 等，消費者可以趁這些新機價格降幅較大時入手。