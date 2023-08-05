今日來講股／分析師悲觀看年底前台股多震盪　AI、蘋果也救不了？

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前看來美股這2日下挫已經多少反映相關衝擊，而相關影響會陸續出現直到年底，從債券市場影響到股票市場，他預估年底前美股與台股都可能較為震盪。許多人會問，今年下半年蘋果新機將亮相，難道不會有復甦的味道嗎？翁偉捷認為，其實從近期幾個國內外科技大廠法說會就知道，到年底前的消費性需求還是有極大的問號，需求不明顯再加上還有高庫存去化的問題，「共伴效應」讓整個態勢很悲觀。
另外，如果今年底前美股真的大幅回檔修正，民眾財富效應減損，消費需求大幅衰退就不會有基本面，因此要到復甦會有一段過程，不會那麼快，建議還是等今年股市修正完，再看明年會比較準。
翁偉捷表示，台積電與創意的法說會已經把AI的泡沫撮破了，也就是雖然AI應用是趨勢，但基本面跟實質的營收狀況搭不上，現在股價已經反映2年以後基本面的成長，所以當接下來營收公布無法跟上股價時，一定還會有一波修正。最怕就是跟之前「航海王」一樣，上半年來到股價高點，但下半年箱型震盪之後持續破底。
翁偉捷建議投資人，AI產業面跟股價面要分開來看，產業面的應用仍然在尋求未來的獲利模式，股價早就是泡沫得非常大，現在有點是泡沫之後，價格跟價值之間的差距修正，價格高過價值太多，因此變成往基本面修正，過去漲得多、現在跌得多其實也滿正常的。因此下半年AI概念股，短期反彈一定有，但整個結構來說，要見到之前的榮景難度就很高。
而今年下半年到年底的投資理財，以各大類資產中，翁偉捷認為持有美元或是新台幣現金都是不錯的穩定收益，直到年底再去觀察有沒有債券市場的投資機會。
至於股票市場中，翁偉捷認為普遍都有泡沫的跡象，像超導體目前還只是理論階段，要到商轉模式還需要很久時間，回過頭來AI概念股也是一樣，AI晶片商轉到跟消費者收費同樣也要時間。至於重電若市場只在台灣，又那麼多家在搶，其實經濟規模並不大，碳權概念股也有「本夢比」過高的問題。
翁偉捷坦言，今年下半年到年底，投資人要找到真正投資而不是如AI、超導體、碳權等投機性質那麼高的指標，其實真的滿難的，因為不只台灣出口數據、外銷訂單都很「黑」，連南韓也是，這就代表整個全世界的景氣就是如此。
翁偉捷建議，若要找有基本面支撐的指標，可以台灣觀察出口與外銷相關數字，哪間公司與產業跌幅大幅收斂，或是年增率由負轉正才是真正的投資方向，他說目前為止都還未看到，可能等這次美債信評遭調降後，對金融市場、股票市場影響，時間可能半年之後，再來看看會比較適當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。