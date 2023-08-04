肝癌男臨終不停吐血　安寧緩和療護安詳離世

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安寧不是等死 而是好好告別台大醫院創院至今，已照顧過超過萬名的末期病人，安寧共同照護的需求逐年增加。台大醫院副院長高嘉宏表示，安寧緩和療護對於臨終病人在身心靈方面，都有很好幫助，對於家屬的心靈撫慰，也扮演了重要角色。
台大醫院家庭醫學部教授蔡兆勳強調，安寧緩和不是放棄治療，而是將目標放在積極控制症狀及身心靈問題的一種醫療模式，安寧緩和醫療是預防醫學，治癒性的治療可以跟安寧緩和醫療同時並行，可讓生命體更長、生活品質更好。
非癌末患者也能選擇安寧療護蔡兆勳表示，健保於2022年再度放寬給付對象，目前包括末期衰弱老年病人、骨髓增生不良，以及「病人自主權利法」規範的5種臨床條件病人，包括末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智、或其他疾病痛苦難以承受、無法治癒且無其他合適醫療解決方法的疾病，例如泡泡龍症、漸凍人等，都可以接受安寧療護。
台大醫院家庭醫學部1995年成立全國第一個緩和醫療病房，隔年開始推動居家安寧照護，把家庭醫學連續性與周全性的照護理念，延伸到社區的末期病人。2005年起在院內打造安寧共同照護模式，提供各病房的末期病人及家屬安寧緩和療護服務，目前累計約2500名共同照護病人。
安寧緩和療護團隊成員包括醫師、護理師、社工師、臨床心理師、臨床宗教師、音樂及藝術治療師、志工等，積極地提供末期病人及家屬身心靈的整體性照顧，包括協助症狀緩解、心理靈性支持、善終準備與家屬的悲傷撫慰，讓病人能安心在家與家人共度寶貴的時光，完成心願。不是放棄治療，更不是負面消極的照護。
台大醫院表示，安寧緩和療護強調以病人為中心，不只重視病人身體的痛苦，也注重心理、社會及靈性的痛苦，讓病人及家屬過得有尊嚴，尊重每一位病人的文化背景及價值觀給予最適切的照護。未來將持續努力推動全人、全家、全程、全隊及全社區－五全的安寧緩和療護，致力於全人醫療的具體實踐。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58713
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