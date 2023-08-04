《幽靈公館》大牌齊聚！潔美李蒄蒂斯、強尼戴普前女友都來了
《幽靈公館》故事改編自迪士尼樂園同名遊樂景點，劇情敘述，一名單親媽媽帶著兒子搬進一幢租金便宜的豪宅，但她不知道房子早已被厲鬼霸佔，在安居樂業前，她首先必須找來各方專家為她處理群鬼問題。《幽靈公館》大牌齊聚，「尖叫女王」潔美李蒄蒂斯、強尼戴普前女友薇諾娜瑞德都有演出。
記者黃雅琪/綜合報導
奧斯卡女配角得主潔美李蔻蒂斯，早年因演出《月光光心慌慌》等驚悚電影被封為「尖叫女王」，她在《幽靈公館》裡飾演「靈媒」里歐塔夫人，也是迪士尼主題樂園人氣景點「幽靈公館」的著名角色。她受訪時說：「基本上《幽靈公館》就是你試圖重新聯繫的鬼魂，這是一個嚴肅的想法，畢竟悲傷和失落是生活的一部分。而在鬼屋裡的所有人都和鬼一樣，他們都被傷害過，也曾失去過。」
《幽靈公館》故事改編自迪士尼樂園同名遊樂景點，該設施號稱豪宅裡裡外外就有999個鬼魂，其中被視為公館最邪惡存在的「帽盒靈」，是由《魔比斯》演員傑瑞德雷托扮演。「帽盒靈」的真實身分是克倫普，他出生於1900年路易斯安納州殘忍卻富有的家族，在父親過世後，他接管豪宅並辦了場豪奢派對，還殺害了所有的賓客，他自己也難逃一死，最終被困在豪宅裡繼續完成他蒐集靈魂的計畫。
薇諾娜瑞德與強尼戴普曾是好萊塢最有名的「暗黑怪異情侶檔」，兩人因合作《剪刀手愛德華》結緣，薇諾娜瑞德在《幽靈公館》裡客串一個小角色，如今導演賈斯汀西米昂給了答案，她扮演的是導覽員，導演賈斯汀西米昂說：「我對彩蛋十分痴迷，雖然很多客串都是小角色，但我們也希望觀眾看到他們時感到驚喜。」