黃子佼「疑請4位保鑣護送」離開北檢！神情憔悴、低頭不發聲離開
藝人黃子佼近日捲入性騷擾案，今（4）日早上北檢接獲民眾告發，已將黃子佼列為被告，並指揮台北市婦幼隊員警，前往黃子佼住處、工作室兩處搜索，並進行初步訊問，黃子佼也在下午15：30由警方帶回地檢署複訊。稍早，他疑似請了幾位保鑣，並在保鑣們的護送下離開地檢署，場面混亂、發生推擠，但他面對媒體依然不發一語，神情憔悴。
記者郭佩蓉/綜合報導
黃子佼今日戴著黑帽，穿著深藍色襯衫，低頭不發一語，快步走入內地檢署，手還緊握水瓶，心情似乎相當沉重。據了解，黃子佼否認性侵指控，辯稱與被害人合意性交，經過將近1個半小時偵訊，檢察官依《妨害性自主》罪，下午5點35分諭令35萬元交保、限制出境出海。稍早，他疑在幾位保鑣護送下離開地檢署，面對媒體依然不發一語，神情憔悴，看起來相當疲憊。
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