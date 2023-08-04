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野生張家輝現身街頭！滿頭白髮「背影像阿伯」　沒人認出大咖影帝

▲近期有網友在中環街頭捕獲張家輝獨自逛街，只見他一頭白髮背著白色帆布袋，背影如同普通阿伯，大咖影帝的親民身影讓周遭民眾都沒認出來。（圖／翻攝自張家輝微博、小紅書）
▲近期有網友在中環街頭捕獲張家輝獨自逛街，只見他一頭白髮背著白色帆布袋，背影如同普通阿伯，大咖影帝的親民身影讓周遭民眾都沒認出來。（圖／翻攝自張家輝微博、小紅書）

記者賴禹妡/綜合報導

58歲香港男星張家輝憑藉精湛演技，在多部電視劇及電影中擁有精彩表現，2013年更以電影《証人》和黃渤一起拿下金馬影帝，近年來則主要擔任導演，執導的電影都有不錯成績。而近期有網友在中環街頭捕獲張家輝獨自逛街，只見他一頭白髮背著白色帆布袋，背影如同普通阿伯，大咖影帝的親民身影讓周遭民眾都沒認出來。 

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▲張家輝頂著一頭灰白短髮，身穿白襯衫及灰色長褲，一手拿著購物紙袋，另一手背著白色帆布包，正獨自在逛街，背影被港媒形容為「激似阿伯」。（圖／翻攝自小紅書）
▲張家輝頂著一頭灰白短髮，身穿白襯衫及灰色長褲，一手拿著購物紙袋，另一手背著白色帆布包，正獨自在逛街，親民背影被港媒形容為「激似阿伯」。（圖／翻攝自小紅書）
一名網友7月30日在小紅書上發文，她曬出和張家輝的合照，透露在中環逛街時竟遇到野生張家輝。只見照片中，張家輝頂著一頭灰白短髮，身穿白襯衫及灰色長褲，一手拿著購物紙袋，另一手背著白色帆布包，正獨自在逛街。 

該名網友指出，她和張家輝對到眼後，小聲地問了句：「真的是你嗎？可以和你合照嗎？」張家輝聽完立刻摘下口罩欣然答應，並表示滿頭白髮是為了隔天活動剛做好的髮型，隔天活動結束後就可以將照片上傳。張家輝低調的裝扮，讓該網友形容是「不能更低調的像個路人」，大咖影帝的親民態度更讓她直呼：「太好相處，像大馬路上碰見個友人的親切聊天。」 

▲張家輝被網友認出，大方地摘下口罩合照，親民態度被大讚：「太好相處！」。（圖／翻攝自小紅書）
▲張家輝（右）被網友認出，大方地摘下口罩合照，親民態度被大讚：「太好相處！」（圖／翻攝自小紅書）
貼文曝光後，港媒報導張家輝逛街的背影「激似阿伯」，獨自逛街整路也幾乎沒人認出他的身分，引起一陣熱議。而張家輝出席活動時透露，他是為了開拍新電影才將頭髮染白，希望能突破自己過去的形象。 

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