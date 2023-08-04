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趁大選「掏空台灣」！美CIA前官員示警：習近平偏好製造混亂選情

▲美國前CIA官員認為，中國國家主席習近平更偏好使台灣總統大選選情朝著對北京有利的方向發展。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前CIA官員認為，中國國家主席習近平更偏好使台灣總統大選選情朝著對北京有利的方向發展。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國對台灣的文攻武嚇如軍演環台等，自美國前眾議院議長裴洛西到訪後大幅增加。根據美國中央情報局（CIA）官員表示，儘管北京仍持續對「武力攻台」做準備，但中國國家領導人習近平更偏好在不動武的情況下達成從「內部掏空台灣」的目標，並計劃在即將登場的總統大選「製造混亂局面」。

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根據《華盛頓時報》指出，在「華盛頓時報基金會」（The Washington Times Foundation）主辦的華盛頓簡報（The Washington Brief）論壇上，與會的CIA站長的紹爾（David Sauer）認為，目前中國對台戰略即是試圖從內部掏空（hollow out from within）以及在總統大選期間「製造混亂」（create chaos），並稱北京將結合訊息戰、軍事恫嚇與政經濟操縱種種操作擴大行動，使選情朝著對北京有利的方向發展。

紹爾表示，對北京有利的方向是尋求一位「與中國統一」的總統，藉此也塑造了「本屆大選是戰爭與和平之間的抉擇」的氛圍。紹爾是對亞洲擁有豐富經驗的前美國情報官員，曾派駐亞洲各地擔任海外指揮職，他評估不論最後由誰執政，中國都會考慮採取軍事行動或脅迫策略。

儘管並未具體說明「中國喜歡哪位台灣候選人」，但他認為北京方面打算削弱民進黨，擁抱國民黨；這是因為總統蔡英文的執政黨民進黨與美國結盟下，多次警告北京政權正準備入侵台灣，推翻其脆弱的民主制度，而國民黨則歷來主張與北京建立更密切的經濟和外交關係，「我提到所有那些活動，都被中國間諜和試圖影響候選人的人滲透。」

另外紹爾也提到，雖然台灣仍持續強化防衛能力，但腳步仍相當緩慢，他明確表示除非台灣進行快速轉型，否則當擁有17萬名部隊、300架飛機、大約57艘主力海軍戰鬥艦隻的解放軍湊齊人手發動侵略，「恐怕台灣沒有什麼機會。」

另外，同為前CIA官員、該論壇主持人美國亞洲政策長期外交顧問戴川尼（Joseph DeTrani）也表示，美方官員正持續密切關注台灣情勢，若出現禁運或其他類似封鎖的手段會引起華府的高度關切，同時也堅稱美方立場是台海兩岸必須透過「和平手段」解決爭議，對中國的封鎖或侵略手段也保持著相當的敏感度。

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