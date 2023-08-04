趁大選「掏空台灣」！美CIA前官員示警：習近平偏好製造混亂選情

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紹爾表示，對北京有利的方向是尋求一位「與中國統一」的總統，藉此也塑造了「本屆大選是戰爭與和平之間的抉擇」的氛圍。紹爾是對亞洲擁有豐富經驗的前美國情報官員，曾派駐亞洲各地擔任海外指揮職，他評估不論最後由誰執政，中國都會考慮採取軍事行動或脅迫策略。
儘管並未具體說明「中國喜歡哪位台灣候選人」，但他認為北京方面打算削弱民進黨，擁抱國民黨；這是因為總統蔡英文的執政黨民進黨與美國結盟下，多次警告北京政權正準備入侵台灣，推翻其脆弱的民主制度，而國民黨則歷來主張與北京建立更密切的經濟和外交關係，「我提到所有那些活動，都被中國間諜和試圖影響候選人的人滲透。」
另外紹爾也提到，雖然台灣仍持續強化防衛能力，但腳步仍相當緩慢，他明確表示除非台灣進行快速轉型，否則當擁有17萬名部隊、300架飛機、大約57艘主力海軍戰鬥艦隻的解放軍湊齊人手發動侵略，「恐怕台灣沒有什麼機會。」
另外，同為前CIA官員、該論壇主持人美國亞洲政策長期外交顧問戴川尼（Joseph DeTrani）也表示，美方官員正持續密切關注台灣情勢，若出現禁運或其他類似封鎖的手段會引起華府的高度關切，同時也堅稱美方立場是台海兩岸必須透過「和平手段」解決爭議，對中國的封鎖或侵略手段也保持著相當的敏感度。