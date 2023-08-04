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提款AI股落跑？外資7月淨匯出逾1400億元、近10個月最大量

▲金管會統計，外資7月轉為淨匯出47.018億美元、折合新台幣約1477餘億元，也是近10個月最大淨匯出。（圖／NOWnews資料照片）
▲金管會統計，外資7月轉為淨匯出47.018億美元、折合新台幣約1477餘億元，也是近10個月最大淨匯出。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

新台幣兌美元貶不停，今（2023）年7月就貶值快3角，市場指向外資賣超台股並匯出，果然金管會今（4）日公布最新統計，外資7月單月賣超台股達新台幣1073.91億元，也終止連2個月淨匯入，轉為淨匯出47.018億美元、折合新台幣約1477餘億元，也是近10個月最大淨匯出，金管會揣測可能與外資對AI概念股有些獲利了結。

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今年外資前3個月連續累計淨匯入逾4200億元創下史上新高後，4月轉為淨匯出4.63億美元，5月又回頭淨匯入73.62億美元，而且連續2個月淨匯入，加上元月是史上單月第2高，因此讓今年上半年累計淨匯入續創史上新高。

不過，金管會今日公布最新統計，今年7月31日止外資累計淨匯入約2356.31億美元，較6月底累計淨匯入2403.29億美元，即7月單月外資淨匯出約46.98億美元；陸資截至今年7月31日止累積淨匯入約0.256億美元，較6月底累計淨匯入0.294億美元，7月亦淨匯出約0.038億美元。

金管會證期局副局長高晶萍指出，外資7月轉為淨匯出可能與AI人工智慧概念股有些獲利了結有關，但今年截至7月31日止，整體外資累計仍淨匯入196.4億美元，顯示外資仍相對看好台灣市場。

根據金管會統計，今年截至7月31日止，外資累計買超上市股票新台幣2464.53億元、累計賣超上櫃股票313.84億元，陸資累計賣超上市股票2.21億元、累計賣超上櫃股票1.18億元。合計今年前7月整體外資買超台股2147.3億元，單7月則賣超台股達1073.91億元。

不過，高晶萍也信心喊話，上市櫃公司基本面尚稱穩健，台股殖利率位列全球前段班，今年截至6月底止台股本益比為16.46倍，現金殖利率為3.57%，若加計股票股利高達3.66%。

若與國際主要股市相比，今年截至7月底止台股漲幅達21.27%，相較日本漲幅27.12%、韓國漲幅17.72%、上海漲幅6.53%、新加坡漲幅3.77%、深圳漲幅1.52%、香港漲幅1.5%、道瓊漲幅7.28%，台股表現仍優於多數主要市場，金管會強調會持續注意國內外經濟環境及市場變動，滾動式進行政策檢討。

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