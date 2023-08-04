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晝夜溫差大，善用洋蔥式穿法
因為「立秋」之後，白天漸漸縮短、夜晚漸漸變長，而晝夜溫差也開始變大，抵抗力較弱的人，往往會因為體溫調節失衡而引發感冒。她建議，日常的衣著要開始準備洋蔥式穿法，隨身攜帶一件薄外套，熱時脫衣、冷時則加衣。
此外，頭頸部保暖尤為重要，因為頸部有許多「風邪」入侵的穴道，如風池穴、風府穴。平時也可以多按摩風池穴、風府穴、大椎穴，洗澡前後多用熱毛巾熱敷，能預防流行性感冒。
燥邪侵肺臟，多吃白色食物潤肺
吳奕璇提到，秋天的關鍵字就是「燥」，而在中醫裡也把氣候乾燥比喻成一種邪氣-燥邪，而燥邪最容易侵犯的就是「肺臟」。而經過新冠疫情後，許多人的肺部力量被削弱，更容易受到燥邪侵害，出現口乾咽痛、鼻黏膜乾燥、皮膚乾癢、容易喘、乾咳等不適。
「秋燥補肺」，可多食補色白、有黏液的食物，如白木耳、蓮藕、水梨都很適合，她提醒，要注意太甜也容易生痰，所以要適量。或在燉湯時酌量添加麥門冬、玉竹、沙蔘、黨蔘等藥材，補肺氣又潤肺。
放慢腳步，用慢活養生、養心
吳奕璇強調，所謂「日出而作、日落而息」，秋天時日照時間漸漸縮短，為了要提早適應冬天的生活，晚上可以開始習慣早點上床就寢；早晨的氣溫不如夏天炙熱，早起來舒展筋骨、大口呼吸，養足肺活量。
現代人的生活繁忙又緊湊，的確很難像古人有著「慢活」的作息規律，不過養生應「天人合一」，即便到了現代也無法改變天氣、自然對人體的影響，不妨趁這個秋天讓自己放慢腳步好好的養生、養心吧。
諮詢專家：光華馬光中醫診所主治醫師 吳奕璇中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「立秋」快到了〜中醫師提用 3 招養心肺