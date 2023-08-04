《掃毒3》劉青雲「拿槍插褲頭」威脅毒梟！港劇小生直呼太難忘
動作港片《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港3大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，港劇知名小生羅嘉良客串金三角大毒梟，和劉青雲有不少爾虞我詐的對手戲，羅嘉良還被劉青雲用槍插進褲頭威脅，令他難忘不已，對劉青雲的演技更是佩服。
記者黃雅琪/綜合報導
監製特別邀請90年代的「港劇小生」羅嘉良客串演出，羅嘉良、劉青雲和古天樂同為香港TVB前後期的當家小生，羅嘉良曾3度獲得視帝肯定，也多次在港劇中和古天樂合作，更曾在電影《三岔口》中與郭富城合作，但這次是他首次和劉青雲演出對手戲。
羅家良演出制霸金三角的大毒梟，甚至擁有強大軍火和軍隊來保護自己的毒品，導演邱禮濤表示，為了設計這個角色，也參考了全球知名的真實毒梟「昆沙」做為藍本。羅嘉良對於和劉青雲的對手戲感到十分難忘，一場他被劉青雲威脅戲，劉青雲硬是從他手上搶走槍，更一把插進他的褲頭，讓他覺得張力十足。
羅嘉良表示：「我的角色本來對劉青雲有種惺惺相惜的感受，但那一刻就突然被他背叛，武術指導設計了這個動作，我覺得非常精采，觀眾看了也會感到非常緊張！劉青雲為角色設計了很多小細節，讓角色更生活化，真不愧是影帝。」《掃毒3：人在天涯》8月11日上映。
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