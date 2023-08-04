卡努撲沖繩！4國籍航空都取消班機　週末航空異動搶先看

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📍長榮航空
因受卡努颱風影響，長榮航空8月5、6日往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地的旅客。
最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。
📍星宇航空
因卡努（KHANUN）颱風路徑改變影響沖繩地區天候，基於飛行安全考量，星宇航空明（5）日台北-沖繩來回航班取消，後續將再視颱風動態陸續安排航班載運旅客返台。
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
📍 台灣虎航
受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
2023年8月5日最新航班異動情形如下：
- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消
2023年8月6日最新航班異動情形如下：
- IT230 桃園-沖繩那霸航班延後至1830起飛
- IT231沖繩那霸-桃園航班延後至2150起飛
(以上皆為當地時間且為24小時制)
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
📍中華航空
8月5日
CI120 /CI121桃園往返琉球航班取消
8月6日
CI0789/CI0790台北-峴港來回航班取消
📍日本航空
📍深圳航空