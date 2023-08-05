颱風卡努挹注！曾文水庫蓄水量破1.5億噸

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在颱風豐沛的雨量挹注下，南部水庫大豐收，聯合運用的曾文及烏山頭水庫預計入帳5100萬噸，目前已有3700萬噸入庫，有效蓄水量共計突破2億噸。
根據水利署網站最新統計，曾文水庫蓄水量更是突破1.5億噸，達1萬5132萬噸，蓄水率攀升至29.85%。水利署預估，因部分降雨尚未入庫，預估曾文水庫蓄水率有望回升3成。
觀察南部其他的主要水庫收穫也不少，其中，南化水庫獲挹注390萬噸，蓄水率已突破100%；蘭潭、仁義潭水庫水庫預估總降雨效益為110萬噸，蓄水率為98.1%。
中部水庫方面，以日月潭和霧社水庫受惠最多，蓄水率皆達9成以上水準，預計共可進帳3700萬噸，目前總計已入庫1500萬噸；鯉魚潭和德基水庫則分別進帳490萬噸、520萬噸，蓄水率為88.4%、87.5%。
至於北部水情，石門水庫預估降雨效益為1780萬噸，目前蓄水率為97.9%；翡翠、新山水庫也各進帳570萬、140萬噸水量，水情穩定，寶山及寶二水庫持續維持滿庫狀態。
水情燈號方面，嘉義及台南地區水情燈號目前維持減壓供水黃燈，且在不影響民眾生活用水及產業生產效能原則下，實施夜間減壓供水（晚間11時至隔日清晨5時）及產業自主節水5%措施。（編輯：蘇志宗）1120804