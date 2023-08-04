台南水情安了？曾文水庫大進補！蓄水率突破3成

氣象局今（4）日指出，雖然卡努颱風逐漸遠離台灣，但接下來，西南風增強，中南部的雨將會持續到下週一，而中南部明顯的雨量，也讓南部水庫大進補，其中曾文水庫蓄水量從前一天的23%增加到30.31%，突破3成，鄰近的南化水庫蓄水量也增至100%。
記者許家禎／台北報導
氣象局指出，受到颱風外圍環流及西南風影響，南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東、台東地區及新竹、苗栗、台南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
而中南部豪大雨，讓南部水庫紛紛解渴，截至今日晚間7時，曾文水庫水位標高207.24公尺，蓄水率30.31%，突破3成，相較前一日的23%進補不少，而鄰近的南化水庫蓄水量也增至100%，烏山頭水庫也來到70.96%、仁義潭水庫98.89%、蘭潭水庫97.14%。
目前全台水情穩定，僅剩嘉南地區是減壓供水的黃燈，且根據水利署資料，台南市與嘉義縣市仍減壓供水，民眾關心這次水庫大進補是否有望讓台南降低水情燈號？不過，水利署表示，降水情燈號需要通盤考量，要根據鄰近縣市來調配，且也要考量民生與農業的狀況，跟單一水庫蓄水量增加沒有直接關係。