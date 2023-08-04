世大運／李智凱「鞍馬王子」奪牌大熱門　今日中華隊賽程懶人包

籃壇放大鏡／高錦瑋世大運3戰砍61分　有一「特質」讓雲豹必選他

▲控衛高錦瑋再飆全場最高分，率隊大勝南非。（圖／大專體總提供）
▲控衛高錦瑋再飆全場最高分，率隊大勝南非。（圖／大專體總提供）

文/黃建霖

中華男籃在成都世大運表現精彩，雖然前一戰輸給了波蘭，不過已確定改寫隊史最佳成績。這一批年輕球員的打法風格具備許多現代籃球的要素、運動能力出色，讓人浮想聯翩，特別是這幾場上演得分秀的後衛高錦瑋，未來在挑債職籃的路上，表現備受外界關注。

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高錦瑋在世大運近3戰轟下61分，成為球隊最穩定的外線攻擊點，而在對中國大陸一戰，他狂砍26分，更是球隊之所以能扳倒強敵的關鍵因素。看著自家新兵在國際賽場上大爆發，顏行書笑著表示雲豹球團看著他的高光影片，真的十分享受。

▲控衛高錦瑋再飆全場最高分，率隊大勝南非。（圖／大專體總提供）
▲控衛高錦瑋再飆全場最高分，率隊大勝南非。（圖／大專體總提供）
雲豹賭對了？高錦瑋一特質讓他們看中

在今年T1職籃的選秀中，台啤雲豹不惜換用交易換來榜眼籤，為的就是確定能夠選到高錦瑋，球團將他和林信寬視為未來基石、下個世代的門面，期許相當深。至於為什麼這麼篤定他能打出來？顏行書也道出他的看法。

「錦瑋是今年UBA打得最好的球員之一，我在他在能仁家商打球時就看好他了。你看他在自強（國中）、在能仁、在健行（科大）時，隊上都有一名出色的學長在前面，但他一上場仍然能產生自己的作用，效率不會比其他人差。」顏行書說，總能找到自己的定位，這一點是高錦瑋被人低估的能力，「就像今年的世大運，阿吉和艾喆可能調度上排在他前面，但他仍然是中華隊不可或缺的要角，我相信這和他成長歷程關係很大，他不在意上場時間，只是想做出自己的貢獻。」

顏行書進一步解釋說，「這是他特殊的人格特質，不會去和另一名優秀球員產生排擠效應，和誰都能合作，能夠帶動球隊。」他也從球評的角度分析，直言高錦瑋這樣的後衛對中國大陸來說是大麻煩，「因為他太快了，又有外線、有拋投、有個人一對一技術，同時心理素質強大。他肯定對自己的能力很有自信。」

▲成都大運會小組賽爆出冷門，中華男籃上一戰以97:84擊敗中國大陸男籃，2日若擊敗南非將寫下隊史最佳成績。（圖／大專體總提供）
▲成都大運會小組賽爆出冷門，中華男籃上一戰以97:84擊敗中國大陸男籃，2日若擊敗南非將寫下隊史最佳成績。（圖／大專體總提供）
時代在變　年輕的世大運中華隊用進攻轟出成績

雲豹隊內已經有一名明星控衛蔣淯安了，但正是因為前述因素，球隊不擔心高錦瑋和他有磨合上的問題。顏行書說：「錦瑋和小安完全不衝突，我們建隊看得很長遠，年齡結構很重要，他們兩人差了快10歲，隊上有一名MVP等級後衛在陣，肯定對新秀幫助很大，可以把他當競爭對象，又可以教你場上的東西。我了解小安的個性，相信他們會產生很好的化學效應。」

2013年亞錦賽中華隊扳倒中國隊的比賽，顏行書正巧就是那場比賽的賽評，他認為時代在變，這支世大運中華隊不適合和「黃金世代」的前輩們比較，因為打法球風和時代進程都不同，直言由林志傑率領的那支球隊創造了歷史和篇章，成就非凡，但這支世大運代表隊也充滿膽識，未來可期。

「這支世大運代表隊的球風和那支中華隊非常不一樣，更偏向進攻，他們前兩場雖然輸了88分，但得分仍有一定的水準，第三場靠著球員個人的表現贏下來，我認為和劉孟竹教練居功厥偉，他這套體系能夠讓球員自由展現進攻天賦，所有人在進攻上都很有信心，對中國一戰有很多人跳出來，贏球掌握了天時地利人和。」

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