籃壇放大鏡／高錦瑋世大運3戰砍61分　有一「特質」讓雲豹必選他

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雲豹賭對了？高錦瑋一特質讓他們看中
在今年T1職籃的選秀中，台啤雲豹不惜換用交易換來榜眼籤，為的就是確定能夠選到高錦瑋，球團將他和林信寬視為未來基石、下個世代的門面，期許相當深。至於為什麼這麼篤定他能打出來？顏行書也道出他的看法。
「錦瑋是今年UBA打得最好的球員之一，我在他在能仁家商打球時就看好他了。你看他在自強（國中）、在能仁、在健行（科大）時，隊上都有一名出色的學長在前面，但他一上場仍然能產生自己的作用，效率不會比其他人差。」顏行書說，總能找到自己的定位，這一點是高錦瑋被人低估的能力，「就像今年的世大運，阿吉和艾喆可能調度上排在他前面，但他仍然是中華隊不可或缺的要角，我相信這和他成長歷程關係很大，他不在意上場時間，只是想做出自己的貢獻。」
顏行書進一步解釋說，「這是他特殊的人格特質，不會去和另一名優秀球員產生排擠效應，和誰都能合作，能夠帶動球隊。」他也從球評的角度分析，直言高錦瑋這樣的後衛對中國大陸來說是大麻煩，「因為他太快了，又有外線、有拋投、有個人一對一技術，同時心理素質強大。他肯定對自己的能力很有自信。」
時代在變 年輕的世大運中華隊用進攻轟出成績
雲豹隊內已經有一名明星控衛蔣淯安了，但正是因為前述因素，球隊不擔心高錦瑋和他有磨合上的問題。顏行書說：「錦瑋和小安完全不衝突，我們建隊看得很長遠，年齡結構很重要，他們兩人差了快10歲，隊上有一名MVP等級後衛在陣，肯定對新秀幫助很大，可以把他當競爭對象，又可以教你場上的東西。我了解小安的個性，相信他們會產生很好的化學效應。」
2013年亞錦賽中華隊扳倒中國隊的比賽，顏行書正巧就是那場比賽的賽評，他認為時代在變，這支世大運中華隊不適合和「黃金世代」的前輩們比較，因為打法球風和時代進程都不同，直言由林志傑率領的那支球隊創造了歷史和篇章，成就非凡，但這支世大運代表隊也充滿膽識，未來可期。
「這支世大運代表隊的球風和那支中華隊非常不一樣，更偏向進攻，他們前兩場雖然輸了88分，但得分仍有一定的水準，第三場靠著球員個人的表現贏下來，我認為和劉孟竹教練居功厥偉，他這套體系能夠讓球員自由展現進攻天賦，所有人在進攻上都很有信心，對中國一戰有很多人跳出來，贏球掌握了天時地利人和。」