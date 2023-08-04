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幼貓骨盆狹窄嚴重便祕　獸醫自製撐開器手術助行走

幼貓骨盆狹窄嚴重便祕　獸醫自製撐開器手術助行走
幼貓骨盆狹窄嚴重便祕　獸醫自製撐開器手術助行走

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新北民眾曾小姐在中和區拾獲一隻僅3個月大的幼貓「袞袞」，照顧幾天後發現牠有便祕的情況，便帶去動物醫院進行X光檢查，竟然是骨盆狹窄導致排便困難。獸醫師黃繼霆進行手術解決便秘問題，並使用自製的撐開器增加骨盆腔寬度，術後貓咪終於擺脫便祕狀況，並在動物之家等待民眾認養。

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「袞袞」的骨盆腔因為骨盆骨折而變得狹窄，造成了排便困難和便秘的問題。送交至動物之家後，獸醫師黃繼霆幫牠拍攝X光，確定情況後，立即進行了浣腸處理，同時開始給予軟便劑以控制便秘，以免再次發生並可能導致巨結腸症的情況。

髖關節疼痛行走困難　撐開器拓寬骨盆腔助行走

直到5月份，「袞袞」逐漸長大成年體型，但在這段期間，牠的左後腳開始出現跛行問題。經過檢查發現，這是之前骨盆骨折造成的髖關節問題，股骨頭脫出摩擦引起了疼痛，使牠不敢使用這隻腳走路。

為了解決這個問題，獸醫師黃繼霆首先進行了股骨頭/頸的切除手術（FHNE），待傷口完全癒合後，再處理牠的骨盤腔狹窄問題。參考了相關資料後，決定使用自製的撐開器來增加骨盆腔的寬度。這個撐開器的使用最終使骨盆腔的寬度從原本的14.9mm增加到了17.2mm。

「袞袞」術後不再需要服用軟便劑，排便情況正常，而且牠也敢使用左後腳行走，目前在中和動物之家貓舍等待有心人認養。

動保員林廷昂表示，「袞袞」畢竟經過2次大手術，照顧牠仍需要比正常貓咪付出更多的時間和耐心，期待有適合的認養人出現帶牠回家。

新北市動保處表示，近年來新北市各動物之家積極推廣犬貓認養，高齡、身患殘病、長期收容犬貓，從新北市8間動物之家認養符合以上條件犬貓，可享有寵物終身免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等多項福利，讓認養人減少負擔，不用擔心經濟壓力。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58714

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