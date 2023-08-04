Lauv驚喜宣布巡演加場「高雄巨蛋」！從北唱到南 搶票資訊曝光
美國創作才子Lauv靠著多首洗腦歌曲，在串流平台上累積百億點閱，還曾和南韓天團BTS合作〈Make It Right〉一曲，受到許多歌迷喜愛。而Lauv將於8月31日在台北南港展覽館舉行《lauv:the between albums tour》巡迴演唱會，消息曝光後引來門票秒殺完售，讓大批搶不到票的歌迷大嘆可惜。沒想到今（4）日Lauv驚喜宣布，將在9月7日再度飛回台灣，並南下到高雄巨蛋開唱。
記者賴禹妡/綜合報導
Lauv去年10月8日曾首度來台表演，當時他在「太空港音樂藝術嘉年華」台上帶來精彩演出，這次他打算利用《lauv:the between albums tour》巡迴演唱會，在台灣從北唱到南。 Lauv這次來台開唱也創下3個「首次」紀錄，包含首次舉辦專場演唱會、首次在南台灣演出及首次攻蛋。
Lauv於9月7日晚間8時高雄巨蛋場的演唱會門票，將在2023年8月8日週二上午11時於拓元售票系統全面開賣，票價分為搖滾站席3000元及座位區3800、3300、2800、2300、1800元。暖場嘉賓Alexander 23預計將於晚間7時開始表演，詳細購票情形請至Live Nation Taiwan理想國官方粉絲專頁及拓元售票系統查詢。