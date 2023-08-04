最大換卡潮！好市多、花旗、SOGO卡友看過來　專家教戰如何保權益

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信用卡理財達人寶可孟今（4）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，國泰世華銀這張Costco聯名卡將在8月8日立即失效，在好市多場內消費只能用富邦Costco聯名卡或付現，但他建議大家還是使信用卡還能賺回饋，若國泰世華銀舊聯名卡帳上仍有「多利金」，雖會轉換成國世華銀行信用卡刷卡金，但他提醒，轉換後刷卡金一年得要用掉，不然會被銀行收回去。
至於富邦Costco聯名卡提供的「好多金」與舊卡的「多利金」是一樣的東西，只是折抵時間不同，富邦這卡是在每年1月至2月，3月就會過期失效，有使用並在好市多消費的卡友，記得在每年1月、2月要抵扣掉。
同時，富邦針對這張聯名卡也砸重金加碼優惠，只是寶可孟也表示，要拿店外指定8大通路及海外旅遊最高5%回饋，這些回饋都有限額及需要登錄才拿得到，如果沒登錄就只能拿到1%回饋，因此，別只聽到有5%回饋拚命刷，沒登錄就拿不到高回饋。
另外，花旗銀行也將在8月12日正式結束在台消金業務，由星展銀行承接，花旗銀行原277萬張卡友也將在1年內陸續收到換發通知，在正式轉為星展卡之前，原先的花旗信用卡將可以繼續使用，權益不受影響。寶可孟也提醒，雖然星展銀接手後，原花旗卡還可使用，並會陸續轉換成星展卡，如果沒拿到新卡的人，趕快問一下星展銀何時會發卡給你。
若花旗信用卡帳卡還有點數，若沒用抵用掉也會全數由星展承接，不過，寶可孟說，有效期限及使用規則則要以星展銀公告為主，他之前也提醒過，還有點數就在7月底前處理掉，現在8月系統都關閉在進行轉換，也沒辦法處理，要等8月12日星展銀正式承接後，才能折抵帳上金額。
至於會不會比較划不來？寶可孟表示，星展已表示會盡量做到1比1折抵，但畢竟花旗是花旗，星展是星展，像他們跟不同航空公司簽的點數哩程兌換比例就不同，例如花旗兌換華航哩程是1比1比，即1000點換1000哩，星展只能2000點換1000哩，主要是花旗之前簽了很多國際航空公司哩程兌換，轉到星展只剩4家，而這些在併購前就已公告，當然，之後你也可以選擇亞洲萬里通或長榮航空，兌換比例仍是1比1，若換華航就不划算。
除了Costco卡及花旗信用卡掀起換卡潮，國泰世華銀行發行的SOGO百貨聯名卡，因2月SOGO依法通知8月15日終止合約，即便國泰世華銀行也再提訴訟，若訴訟結束沒辦法在8月15日出爐，這張卡合約也將在這天終止，也因此，國泰世華銀也已針對60萬卡友展開CUBE卡換卡作業。
對於國泰世華銀行這SOGO聯名卡，寶可孟說，8月15日可能就會終止，在SOGO百貨就不能刷這張卡，國泰世華銀行也已表示會盡快換卡給持卡人，不過，SOGO聯名卡與CUBE卡在SOGO百貨使用權益仍有些差異，聯名卡原本日刷一筆就可停車1小時，CUBE卡就沒這權益，但若只是想刷卡賺回饋，CUBE卡百貨通路有3%至3.5%的小樹點回饋無上限，比SOGO聯名卡30點累積1點紅利點數好，消費者不會太吃虧，若想要停車優惠，遠東快樂卡仍有停車優惠，他建議民眾可以兩張都辦，都可以賺到回饋。