以為只是替朋友運私菸！39歲男被絞刑　新加坡10天內處死3人

絞刑更「簡單粗暴」？新加坡20年來無先例　仍堅持處決死刑女囚犯

▲新加坡是少數仍保留死刑且手段採用「絞刑」的進步國家之一，死刑判決案例更多半與毒品相關犯罪有關。（圖／取自Pixabay）
▲新加坡是少數仍保留死刑且手段採用「絞刑」的進步國家之一，死刑判決案例更多半與毒品相關犯罪有關。（圖／取自Pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

在全球近年的廢除死刑風潮中，新加坡是少數堅持採用嚴刑峻法、保留死刑制度的例外。根據新加坡民權組織思考中心（Think Centre）數據，該國有七成的絞刑都和與毒品相關的罪行有所牽連，例如販運走私等。儘管國際社會持續針對死刑施壓，但新加坡政府甚至社會仍堅持應對販毒行為採取有效威懾，死刑存廢問題更因此無法取得普遍共識。

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儘管人權團體與國際社會多次呼籲廢死，但新加坡政府仍堅信死刑是有效的犯罪威懾。今年7月底新加坡當局先是在26日處決一名男性毒犯，接著又在28日將一名女死刑犯送上絞刑台，這是該國20年來首度對於女囚進行處決案，而在昨（3）當局又宣布處決1名因販運海洛因而被定罪的39歲男子，這也是今年星國政府第5次、10天內第3次執行絞刑，種種因素再度引發人權團體批評，並掀起一波對於該國死刑制度的討論。

事實上，新加坡採用的死刑制度既不是電刑或靜脈注射，而是採取最原始的「長距墜落（long drop）絞刑」。一般來說，近代仍會執行死刑的國家會以「注射死刑」取代電擊、毒氣室或絞刑等，被認為較痛苦且不人道的手段，注射死刑通常會先讓被注射者喪失意識，然後再注射藥劑停止其呼吸和心跳；相較之下，絞刑則更為直接粗暴，絞繩會依死刑犯體重之不同決定其長度，墜落距離產生的力足以造成受刑人頸椎骨折，受刑人大約會在0.06秒內失去意識，且這也是能快速造成腦死的一種刑責，目前除了新加坡外，伊拉克、馬來西亞以及日本等國家都是使用這種方式行刑，韓國則是在法律上明文保留死刑但已經暫停執行。

新加坡執行死刑的行刑地點在樟宜監獄，該處由新加坡監獄署管理，犯重罪的犯人都被關在此監獄，包括被判長期監禁、終身監禁和死刑的犯人。基本上，新加坡執行死刑的時間都固定於星期五黎明時刻，全數個案均以長距墜落絞刑方式處決。此外，樟宜監獄也是新加坡執行鞭刑的地點。

▲新加坡人權組織表示，新加坡本週將處決兩位毒販，其中包括一位45歲的女毒販，她將成為新加坡20年來首位被送上絞刑架的女性受刑人。圖為新加坡監獄管理局。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡人權組織表示，新加坡本週將處決兩位毒販，其中包括一位45歲的女毒販，她將成為新加坡20年來首位被送上絞刑架的女性受刑人。圖為新加坡監獄管理局。（圖／美聯社／達志影像）
囚犯在服刑期間如果犯規可被剝奪特權，例如戶外運動等放風行為，監禁刑期也可能被延長、被處以鞭刑，或者被罰單獨監禁；至於所有被判處死刑的犯人在高等法院宣判前，都擁有向上訴庭提出上訴一次的機會，其死刑案件都會秉持公開進行、有文字記錄的方式，提供公眾參閱其中詳情。有別於台灣的在行刑前的「最後一餐」，新加坡則會幫死刑犯「拍最後一張照片」提供給受刑人家屬。

基本上，會在新加坡被判死刑的犯罪幾乎都與毒品相關。例如在2017年的所有8起死刑案，都是針對當年與毒品相關的犯罪，而2018年的13起死刑案中也有11起是針對與毒品相關的犯罪。新加坡政府稱，包含死刑在內的嚴格反毒品法律是對犯罪的最有效威懾，這也使新加坡成為亞洲最安全的地方之一。

新加坡內政部長尚穆根在2022年執行一項死刑前也對議會說，根據2021年一項調查的初步結果，大多數新加坡居民仍然支持死刑，認為這是對販毒的適當懲罰，但他也坦承在該國年輕人之間，對於毒販處以極刑的支持率遠低於全國平均水平。

根據國際特赦組織表示，新加坡在疫情期間判處的10例死刑中，有8例是毒品犯罪，其中還有一例是藉由通訊軟體Zoom宣判的；聯合國專家則表示，死刑判決與毒品數量多半並不相稱，不少反對死刑人士更稱這些被定罪的人是一個更大問題的受害者。

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