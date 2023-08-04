0.5個人挺郭台銘？邱奕勝：大家都是好朋友

國民黨籍彰化縣議長謝典林日前宣布退黨，恐將引爆其他國民黨籍議長的退黨骨牌效應，桃園市議長邱奕勝今（4）日被問及此事，邱奕勝表示沒聽說這樣的消息，並簡短回應「團結才有力量」;媒體追問若鴻海集團創辦人到桃園，會迎接郭嗎？邱表示「每個候選人過去大家都是老朋友，郭董也還沒登記嘛，對不對？」
記者李春台／桃圓報導
邱奕勝上午與黨主席朱立倫、黨總統參選人侯友宜為參選桃園第六選區立委的姪女邱若華站台。對於外傳近期朱立倫致電各執政縣市議長喊「團結挺侯」，邱表示，自己確實有和朱通過電話，今天朱、侯也都會到縣場幫邱若華加油打氣。
傳出有其他縣市黨籍議長可能退黨，邱奕勝說自己最近都在忙桃園選區立委候選人地方拜訪的事，沒有聽到這樣的消息;至於國民黨所有議長是否都堅定挺侯？邱奕勝表示，最近都沒時間和其他議長聯繫，也不知道他們的想法，「我想每個議長都會為台灣將來能更加安定的方向來努力。」
被問到是否挺侯？邱奕勝說，今天大家就是跟「侯總統候選人」一起成立婦女後援會，強調「我們的總統候選人」過去就在桃園擔任警察局長，有一段時間跟地方都相當熟，當時他擔任副議長。再被問到是否會請其他議長們不要退黨？邱重申「團結才會有力量」。
被問到如果郭台銘到桃園是否會接待？邱奕勝表示，每個候選人，過去大家都是老朋友，邱並強調，「郭董也還沒登記嘛對不對？」至於會希望郭來幫邱若華站台嗎？邱說，每個人都能為台灣貢獻一分力量，台灣會更好。傳出邱奕勝現在是「0.5個人挺郭台銘」，邱奕勝只說「大家都是朋友」。