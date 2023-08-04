嚼檳榔造成口腔癌激增28倍！　縣市口腔癌防治力調查公布

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口腔癌位居男性十大癌症死因第4名根據衛生福利部公布資料，口腔癌位居2022年國人癌症十大死因第6名及男性十大癌症死因第4名，影響國人健康甚鉅。國民健康署署長吳昭軍表示，國健署民國112年開始與口健司分工合作，五癌防治維持由國健署把關，口腔的部分將仰賴口腔健康司的專業提供協助。衛生福利部口腔健康司副司長顏忠漢表示，未來將致力於口腔癌的預防、篩檢、治療一直到後端口腔癌的復建復能。
台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟（簡稱台灣檳癌防制聯盟）於97年成立，長期關注台灣口腔癌及檳榔議題，並自99年起針對全台22縣市政府進行「縣市口腔癌防治力調查」，以敦促癌症防治之政策落實。主席韓良俊期待未來中央與地方能全面性、政策有延續續性地保障國民口腔健康。
時代力量立委陳椒華立委表示，檳榔防制和口腔癌防治應從源頭制定政策執行管理，期待新升格的農業部拿出魄力妥善管理檳榔種植的問題，嚴格取締不法種植。未來中央政府會持續與地方合作推動口腔癌防治及檳榔防制業務，也承諾會持續在各方面政策，如口腔癌篩檢、檳癌宣導、山坡地種植等方面合作，以減少國人口腔癌的發生。
創意招式 養成菸酒檳危害防制觀念新北市衛生局長陳潤秋說明，嚼食檳榔及吸菸皆是導致口腔癌發生之主因，嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌的機率為未吸菸者的18倍。為使將檳榔危害的認知從小養成，新北市藉由電競、繪本、拍攝影片等創意方式向下紮跟，協助兒童從小養成菸酒檳危害防制觀念。
健康管理科陳欣蓉科長表示，新北市積極推動口腔癌篩防治工作，結合社區、職場及醫療院所資源，建構完善篩檢網絡。近日針對口腔癌高危險族群發送簡訊提醒定期接受免費口腔黏膜檢查；檢查異常個案也請儘快至醫院接受正確治療。並提醒30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾，及18歲以上嚼檳榔或已戒檳榔的原住民民眾，要養成定期接受2年1次免費口腔黏膜檢查的習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58739
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