科技執法降低噪音擾民！竹縣增3固定聲音照相 10月底完成

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過各方討論以及透過去年度收集既有常遭陳情路段資料，環保局終於在7月底完成現勘確定位置，3處新增設置點分別位在竹東鎮北興路二段77-1號（全國電子竹東北興門市對面）、西濱路二段與蓮花路223巷交叉口附近（鳳山溪橋附近），及興隆路一段與台科路交叉口附近，將盡速完成招標作業，預計10月底前完成架設，每處設備前100公尺也都會設置提醒告示牌，請民眾注意。
環保局說明，111年3月在竹北市中華路北上路段裝設全縣首支固定聲音照相科技執法設備，截至今年(112)6月30日止，共計拍攝20,526輛次機動車輛，其中15,157輛噪音超標，經人工檢視後，告發338輛次行駛中車輛。
固定聲音照相科技執法設備依據「機動車輛噪音管制標準」規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝、道路速限50-70公里路段，聲音管制標準則為90分貝，若超過管制標準將依噪音管制法處新台幣1,800元以上到3,600元以下罰鍰。
環保局說明，噪音取締有嚴謹規範，因此告發率雖僅2.23%，已是全國排名第4名高。未告發成功的主要原因有：前後3秒有車、車速過快致拍攝車牌模糊不清（時速超過80公里）、車牌有髒污、風速>5m/s、地面潮濕等，依規定都不裁罰，以避免爭議。
環保局指出，科技執法設備加持下，為加強取締不當改裝車輛製造噪音，維護環境安寧，環保局每月會同警察及監理機關共同辦理日間及夜間聯合稽查勤務，以取締改裝車或飆車噪音情形。也常於民眾陳情熱點採移動式聲音照相設備或攔查方式加強稽查作業。