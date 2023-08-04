日本個人身分碼數位化頻出包　岸田文雄致歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
有關「資格確認證」的有效期，以最長不超過5年的範圍，由各保險人決定。
對於個人身分碼數位化出包一事，岸田說：「讓人民感到不安，感到很抱歉。」他表示，此事在做整體檢視後，包括現行健保證的廢除期限是否延期一事，將做出必要的因應對策。
日本政府預計明年秋天廢除現行的健保證，然後將個人身分碼綁健保證。
岸田表示，有人指「此舉太粗暴」、「不能說廢就廢，有必要徵得人民的了解」等。但政府與醫療相關人員交換意見後，有人說，為了讓人民獲得更好的醫療，推動數位化至為重要。
岸田說，會好好傾聽人民、第一線（醫療機構）的聲音，把消除人民的不安列為最優先考量。
岸田表示，有關在推動個人身分碼數位化過程所衍生的問題，7月8日將召開檢視小組會議，公布整體檢視的報告，提出對策以防止問題再發生，秋天之前將做好整體檢視、修正作業等。而他會負責督導與應對。
日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田政府5月舉行廣島G7高峰會後不久，內閣支持率大漲，但6、7月民調支持率大降，一般認為是因岸田內閣推動個人身分碼數位化頻出包，導致人民對岸田內閣不滿。
日本「每日新聞」7月22、23日實施的民調顯示，岸田內閣支持率降至28%，比6月的民調結果下降了5個百分點。2個月之間內閣支持率下降了17個百分點。（編輯：高照芬）1120804