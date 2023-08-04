死刑威懾力不足？韓連爆隨機砍人案　法務部擬增不得假釋無期徒刑

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根據《韓聯社》報導，韓國政府上下對此也高度動員，總統尹錫悅今下向行政安全部門長官李祥敏下達指令，要求政府動員全部警力加強應對，「城南市書峴站無差別砍人案是對無辜市民的恐怖攻擊」，切勿讓民眾感到恐懼不安；韓國警察廳廳長尹熙根也宣布即刻起展開「特別安全行動」，前線警員可以在實際暴力犯罪發生時，「允許積極使用槍枝、電擊槍等警用武器對犯罪分子進行現場壓制，且可以在無預警提況下開槍。」
目前韓國法律仍有死刑這項判決，但距離上一次執行死刑已經是將近26年，自1997年12月前總統金泳三執政時對23名罪犯執行死刑後再也沒有執行，因此被納入「實際上已廢除死刑的國家」行列，取而代之的是冠以「死刑」之名的無期徒刑；然而，在韓國被判處無期徒刑者，也擁有在服刑20年後成為假釋審查對象的可能，這也一定程度的引發部份民怨，前陣子火紅的韓劇《黑暗榮耀》中角色遭判死刑指的也正是可能被假釋的無期徒刑。
在這樣的社會風氣下，韓國法務部今表示，將參考美國等國家終身監禁與死刑並存的立法例，推動該國《刑法》增設「不可假釋的無期徒刑」，法務部長官韓東勳也針對「終身監禁」的罰則表示認同，稱「無法被社會容忍的怪物應該被永久隔離」；執政的國民力量與尹錫悅政府則對此表示將會進行閉門會議，針對是否增設終身監禁刑罰徵求意見。