精進毒品再犯防制業務 東檢雄檢率隊至高市毒防局交流
為精進毒品再犯防制業務，臺東地方檢察署檢察長柯宜汾及台東縣衛生局長孫國平率領檢方、毒防中心、臺東醫院、玉里醫院、臺東基督教醫院、更生保護會台東分會等單位與高雄地檢署洪信旭檢察長率雄檢同仁聯袂於今（4）日上午參訪全國唯一的高雄市政府毒品防制局，了解毒防局的業務推動特色，並進行毒品再犯防制聯繫平台業務觀摩交流。
記者蔡佳宏／高雄報導
活動首先安排高雄地檢及臺東地檢就毒品緩起訴處分多元處遇運作現況分別進行業務簡介，接著由高市府毒品防制局就毒防業務及AI科技簡介專題報告。下午則前往毒防局委託市立大同醫院設置的藥癮者家庭支持服務據點「咖黑咖啡店」，實地觀摩毒防局深化社區多元處遇策略。來訪的台東地檢署及台東縣衛生局均認為毒防局跨網絡整合的毒品防制政策推動、運作模式及AI科技輔導成效非常有特色，希望將高雄毒品防制經驗帶回台東學習。
毒防局長林瑩蓉率同仁熱情歡迎東檢、雄檢，並分享業務推動「小撇步」，也親自介紹展示毒防局的AI科技智慧毒防系統，讓毒防夥伴瞭解運用AI分析個案的「保護因子」及「風險因子」，及透過科技家系圖跨個案連結的運用，讓輔導及毒品防制工作更準確更有成效。
東檢檢察長柯宜汾感佩毒防局與雄檢的緊密合作，更對毒防局的藥癮個案多元發展中心規劃溫馨放鬆的環境風格很驚豔，另外她參觀「咖黑咖啡」的服務據點後，也大讚高雄毒防局的施政「很有溫度」，回台東後將優先盤點台東在地民間團體資源，希望能複製毒防局與NGO緊密結合深入社區的多元生活融合模式。台東縣衛生局孫國平局長也對毒防局AI科技輔導系統大為肯定，期待能學習高雄將科技系統運用推廣至台東，協助個管員的輔導工作。
雄檢檢察長洪信旭表示，雄檢率全國之先，推動「緩起訴本土化多元司法處遇計畫」，透過專業評估分流，與毒防局、醫療單位三方合作，讓撤緩率逐年下降，展現高雄市的毒品防制成果。
林瑩蓉也補充強調這項成果在110年榮獲衛福部全國反毒有功「民間團體獎項」殊榮。本次觀摩交流經驗分享，展現毒品防制成果，並期能建立更妥適之個案輔導模式及未來互相精進學習目標。