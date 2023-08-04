蒲亭「頭號政敵」納瓦尼再受審！俄羅斯法院追加19年刑期

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報導指出，稍早納瓦尼支持者引述法院判決，稱這一系列針對納瓦尼的新指控被判有罪，他在週五被追加了19年的監禁刑期。在納瓦尼被流放的莫斯科東部一處法院聽證會上，納瓦尼身穿著黑色囚服，雙臂環抱站著聆聽判決。
此前納瓦尼與其支持者表示，這些指控與刑事起訴案件是為了讓他閉嘴而捏造的，目的是讓他入獄更久，遠離政治。納瓦尼在這場判決前已經對結果不抱期待，他透過律師對外表示，他清楚這將是一個很長的刑期，「這就是所謂的『史達林主義』」。納瓦尼可以通過支持者和律師在社群媒體上發文。
納瓦尼呼籲俄羅斯民眾對抗克宮，並稱這個判決的目的是威嚇俄羅斯人民，「是在恐嚇你們，而不是恐嚇我」；納瓦尼也鼓勵稱「我相信，只要對蒲亭或對克宮官員腐敗感到腐敗的人當中，有1/10的人願意走上街頭，那麼政府明天就會垮台。」
克里姆林宮則否認迫害納瓦尼，並稱他「從來就不是政治競爭上的重要對手」，該案件純粹是法律問題。自從入侵烏克蘭以來，俄羅斯的鎮壓就變得更加嚴厲，該國大多數的知名反對派人士要不是鋃鐺入獄，就是被迫流亡海外，但納瓦尼始終是個特別的目標，他先是在2021年初於一場與俄羅斯安全部門有關的毒藥暗殺未遂事件康復後遭當局逮捕，接著被以「違反緩刑期限」送回監獄，又因詐欺、藐視法庭的罪嫌被判處了9年有期徒刑，此外他還面臨「參與恐怖主義」指控，這可能會使他的刑期增加數十年。