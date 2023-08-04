快訊／恭喜！花滑王子羽生結弦宣布婚訊 承諾繼續為滑冰奉獻
日本花滑名將羽生結弦在4日晚間10點，透過官方推特宣布結婚消息，他先是感謝眾人一路以來對他的鼓勵，並宣佈自己已經登記結婚的消息，同時承諾會在滑冰這條路上努力。不過聲明內容並沒有特別提到另一半的相關消息，文末也僅以自己的簽名感謝粉絲們的支持。
國際中心楊智傑／綜合報導
羽生結弦在官方社群媒體宣佈了登記結婚的好消息，在聲明內文中他提到很感謝大家一直以來對他的支持，他提到過去這24年來，自己都一直跟滑冰生活在一起，「但是這幾年來，我感受到了很多東西，包含面對新冠疫情、自然災害和世界形勢所帶來的快速變化，這讓我開始思考自己、這個世界以及與花滑有關的一切。」
羽生結弦提到，現在他成為職業選手，儘管還是不夠成熟，但大家還是支持著他，而他也從這些鼓勵、期待中得到力量，「未來我會繼續努力，也會為了滑冰奉獻一生，繼續在滑冰這條路上努力，很感謝大家對我的支持。」
現年28歲的羽生結弦去年7月宣布從業餘國際比賽退役，轉戰成為職業選手，也被認為是男子花滑歷史上最偉大的運動員之一。曾在2014索契冬奧、2018平昌冬奧奪金，但在去年北京冬奧角逐三連霸失利後宣布退休，期間他曾蟬聯5年的世界排名第一，羽生結弦當時表示，儘管自己不再參加花式滑冰的競技比賽，但仍會持續推廣滑冰運動，並開設了自己的YT頻道維持更新與粉絲們互動。