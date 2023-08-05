告五人打破紀錄！「出道最短、最年輕樂團」 登上海指標場館開唱
由犬青、雲安、哲謙組成的樂團告五人，於昨（4）日起一連2天在上海梅塞德斯奔馳文化中心舉行「第一次世界巡迴演唱會《宇宙的有趣》」，場館坐滿約1.2萬名觀眾。而告五人也打破該場館紀錄，是出道最短、同時也是最年輕的樂團，站上梅賽德斯奔馳文化中心舞台開唱。
記者吳雨婕/上海報導
告五人表演〈好不容易〉時，全場1萬2000名觀眾跟著大合唱，緊接著舞台燈光一暗，轉場後告五人搭著「告五出豬車」現身在舞台，演唱歌曲〈溫蒂公主的侍衛〉，一曲唱畢，雲安表示：「我站在這上面有點害怕，我想跟樓上的朋友打招呼，哈囉！第一次來到這裡！」接著雲安還興奮的現場教學「哈瓜」們（告五人粉絲名）唱歌，歌迷對於歌曲早已滾瓜爛熟，根本不用特別教學，雲安驚喜的說：「我第一次在梅奔教大家唱歌，（你們）一教就會，明天發片！」
之後告五人演唱〈給你一瓶魔法藥水〉，他們邊表演時，還從舞台上飄出泡泡，讓整個場館瀰漫著少女泡泡的可愛氣息。唱完〈一念之間〉時，犬青感性的說：「燈打開了，可以看到你們的臉，可以在這個夏天來到上海，看到這麼多可愛的你們，讓我想到發〈愛在夏天〉這首歌時，這首歌的封面是我畫的，我一直希望可以大家一起唱。」
全場歌迷再度一起大合唱，〈愛在夏天〉一曲唱畢，犬青哽咽的說：「大家真的非常大聲……」雲安則是稱讚：「上海真的是一個很棒的地方。」犬青繼續提到：「我們一直在寫別人故事的歌，這些歌給我們自己也好，給人生努力的你們也好，這首歌叫〈又到天黑〉獻給大家。」雲安感性補充，「這份愛從不同的地方來，來玩的時候注意安全，這種奔赴的感覺真好，好好努力，一起努力，追尋想要的生活。」