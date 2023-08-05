告五人寵愛上海「哈瓜」！雲安罕曝心聲 揭最怕的一件事
告五人由犬青、雲安、哲謙組成，他們於昨（4）日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行「第一次世界巡迴演唱會《宇宙的有趣》」首場。雲安受到現場氣氛感染，難得吐露心聲，提到自己很怕時間過的太快，演唱會上還特別為上海「哈瓜」（告五人粉絲名）準備的限定組曲橋段。
記者吳雨婕/上海報導
告五人選擇〈在這座城市遺失了你〉當作當晚第一首安可曲，引領全場大合唱外，還寵粉的要求要與「哈瓜」一起大合照，拍完照，他們端出只給上海「哈瓜」的驚喜，也就是當日限定組曲，他們一連演唱〈與海無關〉、〈在凌晨睡著的自己〉、〈果然你還是〉。這3首歌則是犬青、雲安、哲謙選出自己私心最想唱的歌曲。
有趣的是，在演唱〈果然你還是〉前，有粉絲大喊〈披星戴月的想你〉，犬青一聽，立刻出言提醒：「唱完這首歌就要回家了喔，你確定嗎？要不要換一下？」引起全場大笑，因為這首歌的確是當晚歌單中的最後一首，所以犬青才會如此表示。眼看歌迷不再激動吶喊，犬青趕緊對雲安說『請繼續你的表演』。」
演唱會即將結束前，粉絲不斷激動的喊著各自想聽的歌曲，雲安險些招架不住，因此安撫道：「有些歌留給明天唱，不然就唱完了欸！」哲謙感性的說：「每次演出到這個時候我都會覺得我們的演出很棒，謝謝你們在這邊。」雲安還透露，「誠如我剛剛所說，我是一個怕時間過得太快的人，我想要好好珍惜每次相遇的機會，滿滿的感動、滿滿的開心，我像是一個被照顧的人，被你們照顧著。」