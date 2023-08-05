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告五人破紀錄登上海開唱！演唱會「3大驚喜」　快點看過來

▲告五人打破紀錄登上海指標場館開唱，還發現演唱會內容有3個與台灣開唱時不同的驚喜點。（圖／相信音樂提供）
▲告五人打破紀錄登上海指標場館開唱，還發現演唱會內容有3個與台灣開唱時不同的驚喜點。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/上海報導

犬青、雲安、哲謙組成的告五人，2017年成立於宜蘭，出道短短6年，已經在一年內站上北高雙蛋舞台，還於昨（4）日以「出道最短、最年輕藝人」登上上海梅賽德斯奔馳文化中心舞台，打破紀錄。而為了給粉絲驚喜，以及場館規定，演唱會內容也做了不少改變，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊實，更是發現與台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱時的3個主要不同的驚喜點。

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原本告五人在台北小巨蛋、高雄巨蛋演唱會的應援棒，都是哈密瓜造型的「哈瓜棒」，不僅造型可愛，還非常具有收藏價值，不過由於場館有規定，所以不少粉絲在進場前，特別於小紅書拍照發文，提醒其他粉絲不可以帶哈瓜螢光棒入場，而在粉絲的照片中，入場處有特別掛上寫著「哈密瓜手燈，禁止攜帶入內」的紙張，以及安檢喇叭都在播放禁止攜帶哈密瓜手燈的聲音。

▲上海歌迷不能攜帶哈密瓜螢光棒入場。（圖／翻攝小紅書）
▲▼上海歌迷不能攜帶哈密瓜螢光棒入場。（圖／翻攝小紅書）
▲上海歌迷不能攜帶哈密瓜螢光棒入場。（圖／翻攝小紅書）
 
不過雖然沒有哈瓜棒，但主辦單位貼心的在每個位置上放上一般的螢光棒，螢光棒有場控功能，會隨著歌曲變換顏色，而且是可充電式，能重複使用。

在演唱會上有一個橋段是告五人拍攝的影片，在台灣是IG版本，上海則是改成俏皮的地圖視訊版本，3人在上海探索，還出現當地美食照片，如生煎包等，3人用「聲音」作勢從演唱會「蹺班」，犬青硬要哲謙拍出比例絕佳的美腿觀光照，雲安開玩笑要開美肌，逗趣模樣全都曝光。

▲告五人在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行「第一次世界巡迴演唱會《宇宙的有趣》」。（圖／相信音樂提供）
▲告五人在上海舉行演唱會，有幾處與在台灣開唱時的驚喜點。（圖／相信音樂提供）
另外一個與台北、高雄場演唱會不同的地方，則是有「告五豬車」會環繞場內，上海演唱會上則是改成了「告五出豬車」直接載著告五人，從舞台上登場，這台「告五出豬車」是告五豬造型，模樣吸睛又可愛，取名更是以「出租車」的諧音命名。

▲告五人在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行「第一次世界巡迴演唱會《宇宙的有趣》」。（圖／相信音樂提供）
▲告五人上海開唱時，坐著「告五出豬車」登台。（圖／相信音樂提供）

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