高球／業餘選手出頭天！　陳宣佾擊敗職業強敵、獲得雙料冠軍

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原落後四桿的職業選手劉永華靠最後四洞拿下三隻小鳥，最後交出69桿，以四回合總桿低於標準桿三桿的285桿，名列第二，為職業組最佳選手，獲得職業冠軍獎金新台幣60萬元。
葉昱辰也奮力打出69桿，四回合總桿為低於標準桿兩桿的286桿，得到第三名，獲得職業組亞軍獎金30萬元。
台北球場風雨停歇，不過強風與多變化的風向，讓選手抓不定開球方向，吃了不少苦頭，提高決賽的挑戰度，也讓戰局充滿起伏丶變化與刺激。
業餘選手陳宣佾最終回合以領先兩桿出發，但是前九洞吞下兩個柏忌，第八洞結束林文堂就以總桿低於標準兩桿追平他，而九洞結束，葉昱辰打33桿，林文堂打36桿，兩人同以總桿低於標準桿兩桿追平打38桿的陳宣佾。
而陳宣佾在第10洞又因開球歪加上保帕推桿未進，再吞下柏忌，落後林文堂一桿；第14洞四桿洞他雖然開球歪到車道右邊，但是切球上果嶺，距洞9呎，一推抓鳥，接著在第15洞五桿長洞第三桿回切上果嶺，又推進一記18呎小鳥推桿，追平了林文堂，最後在第17洞再直接切進一記10碼小鳥切桿，並在第18洞穩穩打帕，不但與林文堂領先差距為三桿，也以一桿之微贏了劉永華，劉永華第18洞也是一記18呎小鳥推桿，最後上升至總排名第二。
陳宣佾認為第14洞的抓鳥是第一個關鍵洞，第17洞則是免於與劉永華打延長賽的最後一個關鍵洞。他表示前九洞的木桿有點亂，
他告訴自己要沈住氣，照著幾天來定下的策略，做好份內事，結果很好，突破了低潮，也打破自己以往挺不住壓力的障礙。
他說：「因為兩天結束，已確定晉級決賽，加上第三回合已知可穩拿業餘第一，已經都達到原先設定目標，最終回合若能拿下職業與業餘雙料冠軍就是多拿的，更好！他是首次在職業賽打最後一組領先組，並在最後一洞有那麼人注目狀況下推桿獲勝，也是自己另一個小突破！」
他特別感謝兩位教練陳柏亦與呂美賢的指導，老爺球場的培訓，以及家人的支持，「也感謝這四回合同組的職業選手，學到很多，場外也不吝於給他很多心態建議與球技指導。」