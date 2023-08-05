籃球／佛光盃「主人翁」佛光大學無緣四強　名古屋大學成奪冠熱門

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獲勝的紐西蘭拿到佛光盃首勝，陣中190公分中鋒惠特克（Lauren Whittaker）貢獻31分、21籃板，預賽3戰保底雙十，2場拿到雙二十，表現堪稱賽會最強女將。
惠特克今年是受邀參加WNBA主辦首屆無國界女子籃球訓練營38名學員其中1人，她的實力在眾多世界籃壇潛力股中被評價名列前茅；惠特克表示，這是非常棒的經驗，很榮幸能被邀請，她因此結識世界上最好的籃球員，還看了WNBA全明星賽，收穫非常多。
紐西蘭歷史僅有康佩恩（Megan Compain）曾成功挑戰WNBA，年僅17歲已經確定未來要就讀美國岡薩加大學的惠特克認為，她要繼續保持在場上的多功能性，可以在外圍投射、策應，也能切入、卡位籃板；被問到自己的WNBA夢，她說：「我很樂意成為下個WNBA紐西蘭球員！」
至於B組戰況，女籃B組世新大學96：79勝美國阿拉斯加大學安克雷奇分校、北市大學94：51勝菲律賓德拉薩大學，雙雙取得2連勝晉級4強，阿拉斯加大與德拉薩大2連敗淘汰。
男籃B組美國德州中西州立大學95：47打敗馬來西亞代表隊，中西州大教頭雷斯利（Justin Leslie）正式2018年率美國阿蘇薩太平洋大學在佛光盃稱王的冠軍教頭，也提前向政大下戰帖，期待雙方能決賽相遇；壓軸世新男籃69：76不敵名古屋學院男籃，中西州大、名古屋學院同樣2連勝晉級，世新、馬來西亞2連敗止步預賽，未來只能爭5到8名排名賽。