世大運／李智凱鞍馬決賽、女籃銅牌戰！5日中華隊賽程懶人包

籃球／佛光盃「主人翁」佛光大學無緣四強　名古屋大學成奪冠熱門

▲佛光大學連文鈴狂砍34分，可惜最終仍無緣四強。官方提供
▲佛光大學連文鈴狂砍34分，可惜最終仍無緣四強。官方提供

記者廖聿偉/高雄報導

女籃A組今天休兵的名古屋學院，拜紐西蘭101：91打敗佛光山佛光大學，最早踏入4強大門的女籃球隊，也是奪冠大熱門之一。佛大原先還有續命機會，只要輸不超過7分，都還有晉級可能，但全場投進8顆3分球拿到34分的連文鈴最後嘗試縮小分差的外線未果，佛大無緣4強落入排名賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨天只拿3分的連文鈴表示，上戰無法幫助球隊，這戰無論如何都想要跳出來得分，新賽季接下副隊長的她，未來將有更多責任，她期望能夠以身作則帶領學妹。

獲勝的紐西蘭拿到佛光盃首勝，陣中190公分中鋒惠特克（Lauren Whittaker）貢獻31分、21籃板，預賽3戰保底雙十，2場拿到雙二十，表現堪稱賽會最強女將。

惠特克今年是受邀參加WNBA主辦首屆無國界女子籃球訓練營38名學員其中1人，她的實力在眾多世界籃壇潛力股中被評價名列前茅；惠特克表示，這是非常棒的經驗，很榮幸能被邀請，她因此結識世界上最好的籃球員，還看了WNBA全明星賽，收穫非常多。

紐西蘭歷史僅有康佩恩（Megan Compain）曾成功挑戰WNBA，年僅17歲已經確定未來要就讀美國岡薩加大學的惠特克認為，她要繼續保持在場上的多功能性，可以在外圍投射、策應，也能切入、卡位籃板；被問到自己的WNBA夢，她說：「我很樂意成為下個WNBA紐西蘭球員！」

至於B組戰況，女籃B組世新大學96：79勝美國阿拉斯加大學安克雷奇分校、北市大學94：51勝菲律賓德拉薩大學，雙雙取得2連勝晉級4強，阿拉斯加大與德拉薩大2連敗淘汰。

男籃B組美國德州中西州立大學95：47打敗馬來西亞代表隊，中西州大教頭雷斯利（Justin Leslie）正式2018年率美國阿蘇薩太平洋大學在佛光盃稱王的冠軍教頭，也提前向政大下戰帖，期待雙方能決賽相遇；壓軸世新男籃69：76不敵名古屋學院男籃，中西州大、名古屋學院同樣2連勝晉級，世新、馬來西亞2連敗止步預賽，未來只能爭5到8名排名賽。

籃球／北市大喬丹背負最後一擊壓力　侯子映坦言超抖仍扮致勝功臣

籃球／世新男、女籃佛光盃首日大勝　陳將双因傷未上場

籃球／主控游艾喆打世大運缺席　政大贏球又誕生超級菜鳥目標衛冕

籃球／政大又添可用之兵！　吳志鍇提前轉型配新外籍生超搭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀