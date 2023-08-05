入境被拒！中國使館嗆俄「野蠻執法」　民眾哀號：連去那都這待遇

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中國駐俄羅斯大使館獲報後，分別約見俄羅斯外交部、聯邦邊防總局、聯邦安全總局等部門，指控俄方「野蠻且過度執法」，嚴重損害中國公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符，要求俄方立刻查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件，充分尊重和保障中國公民的尊嚴與合法權益。
對此，俄羅斯則回應稱，此次為單一事件，俄國歡迎中國公民赴俄，也沒有任何歧視行為，之所以會拒絕對方入境，是因相關中國公民簽證申請的「前往目的地」與「實際目的地」不符，違反俄國相關法律規定；然而，中國駐俄羅斯使館對於這種說法似乎並不滿意，又重申俄方應進一步調查邊檢人員「過度執法行為」，給中方一個滿意的答覆。
消息曝光後，不少中國民眾在微博等平台上表示，「俄羅斯的公務人員出了名的貪污受賄，肯定是想要好處沒有給」，「俄羅斯官僚風氣太嚴重」、「真是沒地位，連去俄羅斯都是這種待遇」、「還是保持利益關係就好了，可別對他們有什麼好感，又窮又傲慢」。
不過也有人呼籲理性看待，「你去人家的地盤也要遵守人家的法律法規，就跟上次梅西來我們中國一樣」，認為俄羅斯目前處於戰爭狀態，提高警惕可以理解，再說「前往目的地」與「實際目的地」不符，本來就有點問題，不能一味責怪俄方不願意「給個方便」。