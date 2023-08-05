電競直播主Toyz遭通緝、傳資料外流　新北警函請檢方參辦

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報導指出，劉姓網路電競遊戲直播主（Toyz）因被提告涉嫌妨害名譽，日前士林地檢署寄發通知到庭，但劉男並未到庭，檢方也無法聯繫到劉男，於是8月1日發布通緝。
對此，新北市板橋警分局4日表示，劉男經後埔派出所警員通知，已在3日下午到案說明，全案已將劉男解送士林地檢署歸案。
警方表示，媒體指稱貼文涉及後埔派出所，經初步調查，後埔派出所鐘姓警員表示是利用「警政知識聯網」查詢劉男遭通緝資料，2日曾將報表拍攝後傳到警專同學11人內部群組，尋請協助查緝。
至於報導指稱劉男遭通緝資料被外流張貼在臉書，警方指出，經調查後，並未查獲報導所指稱的貼文資料，不僅無法知悉是何人張貼臉書，也不知道張貼的內容為何或是否涉及違反個資法。
警方指出，鐘員是透過「查捕逃犯作業查詢報表」查詢相關資料，並沒有構成洩密罪。不過，警員將內部作業資料傳到警專同學內部群組，這是否涉犯個人資料保護法，已函請新北地檢署參辦。
新北市警察局資深刑警向中央社記者表示，一般民眾在網路「通緝犯資料查詢（公告）平台」都可查詢到法務部調查局、刑事警察局、台灣高檢署、警政署查捕逃犯或通緝資料，若是「重要緊急查緝專案」對象，除照片外，還包括身分證字號、出生年月日等資訊。
至於若在網路張貼通緝資料是否違反個資法，這名資深刑警說，檢方應會考量其動機，衡酌維護公共利益等符合刑事訴訟法第86條規定「必要時」的情況，但實際案例會由檢察官依張貼者的行為判斷。（編輯：戴光育）